MÅL! Slik reagerte Jürgen Klinsmann etter Herthas ene scoring i hans debut kamp mot Borussia Dortmund. Foto: ODD R. ANDERSEN / AFP

Klinsmann skal redde farens favorittklubb: – Det er litt krise

Jürgen Klinsmann (55) vokste opp med en pappa som var Hertha Berlin-supporter. Nå skal den tidligere storscoreren prøve å redde hovedstadsklubben.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Riktignok ble det 1–2 tap for Borussia Dortmund i Klinsmanns debut som ny trener, men det var litt som forventet.

Nå starter alvoret med Eintracht Frankfurt (10. plass) som motstander fredag kveld.

Hertha Berlin ligger som nummer 16 av 18 lag og har fem strake nederlag i Bundesliga.

les også Mareritt for Jarstein: Først keepertabbe – så direkte rødt kort

Både mot Dortmund og nå mot Eintracht Frankfurt må de spille uten sin faste keeper, Rune A. Jarstein, som pådro seg rødt kort mot Augsburg (0–4 tap).

Fredag er det Eurojackpot: 232 millioner!

– Det er litt krise, fastslår Eivind B. Sundet, Bundesliga-kommentator for Viasport.

– Hvorfor har det gått så dårlig i år – etter fire solide sesonger?

– Hertha har hatt et prosjekt om å spille mer offensiv fotball. Under Pal Dardai var det defensive stabilt, men det var ikke mye sexy fotball.

Ante Covic var den interne kandidaten som ble hentet opp som hovedtrener.

– Han fikk i oppdrag å skape noe offensivt. Men så har den defensive stabiliteten blitt borte.

les også Lewandowski satte målrekord da Bayern ydmyket Dortmund

Eivind B. Sundet forteller at det ikke var tilfeldig at Klinsmann ble mannen som har erstattet Covic:

– Under den nye Hertha-eieren, Lars Windhorst, ble Klinsmann først hentet inn som styremedlem. Og derfra var altså veien kort til å bli trener.

232 millioner! Her kan du spille på Eurojackpot

Eksperten understreker at Jürgen Klinsmann har minimal erfaring med å trene klubber i Bundesliga.

– Han var et snaut år i Bayern München og har blitt latterliggjort for mye av det han gjorde der, blant annet innførte yoga.

Jürgen Klinsmann har vært landslagssjef både for Tyskland (2004–2006) og USA (2011–2016).

les også Fikk drapstrusler: Fotballstjernen André Bergdølmo om leopardjakten

– I Raphael Honigsteins bok om veien fram til Tysklands VM-gull i 2014, får Klinsmann ros for at han endret treningsmetodene. Joachim Löw var assistent under Klinsmann. Så Klinsmann har et gode rykte fra tiden som Tysklands landslagssjef, sier Sundet.

Hertha Berlin var innom 2. Bundesliga både i 2011 og 2013.

– De har aldri hatt et mannskap som ikke kan rykke ned. I år burde det ha vært et godt nok mannskap, men nå har det gått dårlig, sier Eivind B. Sundet.

Han er spent på om Per Ciljan Skjelbred kommer til å spille fra start igjen – som han gjorde det i Klinsmanns aller første kamp ved roret. Trønderen har vært på banen i ti av 13 ligakamper denne sesongen.

– Rune Almenning Jarstein på sin side, går glipp av de to første kampene til Klinsmann.

Norges landslagskeeper ble utvist etter en marerittopptreden mot Augsburg for to serierunder siden.

PS: Hvorfor Jürgen Klinsmanns baker-pappa var Hertha Berlin-supporter? Fordi han kom fra Brandenburg utenfor Berlin. Familien flyttet til Stuttgart-området, der Klinsmann vokste opp. Og den første kampen han så var Stuttgart-Hertha Berlin.

les også Premier League-spiller sto frem som homofil - nå blir han toppsjef

VG-tips: Begge lag scorer.

* Eintracht Frankfurt røk 1-2 borte for Mainz mandag - lagets tredje strake ligatap. De eneste nylige oppturene var 5-1-utklassingen av Bayern München samt 2-1-bortetriumfen over Arsenal i Europa League. Umiddelbart etter begge disse kampene måtte motstandernes trenere - henholdsvis Robert Kovac og Unai Emery - forlate sine stillinger.

* Eintracht Frankfurt taper kamper der de er favoritter og har hatt vondt for å bygge en formkurve. Abraham (f) og Kohr (mb) soner.

* Hertha Berlin er heller ikke der man hadde forventet å se dem - i fare for nedrykk. Berlinerne har blitt påført fem strake ligatap og sluppet inn minst to mål i fire av disse fem kampene. Jarstein (k) er utestengt. Ettersom ingen av lagene er til å stole på for tiden, senker vi risikoen noe ved å foreslå i et spill med to utfall.

Fristen er kl. 20.25. Kampen kan du se på Viasport 1.

Publisert: 06.12.19 kl. 07:59

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om