NERVØSE DAGER: Tromsø er et av lagene som forbereder seg til tidenes norske nedrykksdrama. Her fortviler Robert Taylor (til venstre) og Morten Gamst Pedersen i hjemmemøtet med Lillestrøm, som endte 1–1. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Ekstremdramaet som vil sende Tromsø ned

Seks lag står i fare for å rykke ned i den siste runden i eliteserien, og det blir et drama uansett. Ett regnestykke topper alt.

Nå nettopp

Ranheim og Mjøndalen har 27 poeng, Tromsø, Lillestrøm, Strømsgodset og Sarpsborg 08 står med 29.

Slik ender eliteserien med et ekstremdrama:

Redaksjonelt samarbeid

Uavgjort i kampene Tromsø-Stabæk, Lillestrøm-Sarpsborg 08 og Kristiansund-Strømsgodset.

Mjøndalen slår Vålerenga.

Ranheim slår Rosenborg.

Da vil alle de seks nederste lagene ende med 30 poeng og målforskjell må skille dem.

Tromsø vil da være fortapt og ende sist med 19 minusmål.

Ranheim vil mest sannsynlig ende nest sist. Ettmålsseier over Rosenborg vil bety at Ranheim ender med −17 i målforskjell. Med større seire er det mulig å passere både Lillestrøm (som vil ha −15), Mjøndalen (som får −14 med ettmålsseier) og Strømsgodset (som vil stoppe på −14).

For å toppe det hele så kan naboene Mjøndalen og Strømsgodset ende HELT likt: 30 poeng, samme målforskjell og like mange scorede mål, for eksempel dersom Mjøndalen vinner 2–1 over Vålerenga og Kristiansund-Strømsgodset ender 1–1. I så fall går Mjøndalen foran på bedre resultater i innbyrdes oppgjør.

Lek deg med de forskjellige mulighetene med VGs nedrykkskalkulator:

I «30-poengsregnestykket» vil Lillestrøm trolig ende på kvalikplassen, mens Mjøndalen, Strømsgodset og Sarpsborg 08 klarer seg.

Det er selvsagt ikke veldig sannsynlig at alt dette slår til, men helt usannsynlig er det likevel ikke. Mest overraskende vil det være dersom bunnlaget Ranheim slår et Europa League-jagende Rosenborg. Men RBK har en svak sesong bak seg, og da de to lagene møttes på Lerkendal i fjor ble det 1–1.

VIKTIG STORSEIER: Duplexe Tchamba (til høyre) jubler etter sin 3-0-scoring mot Brann, sammen med lagkameratene Lars-Jørgen Salvesen (til venstre) og Prosper Mendy. Det endte med 6–0 til Strømsgodset, og målfesten kan bli helt avgjørende når det telles opp søndag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG Foto: Bjørn S. Delebekk

VGs sportsstatistiker Geir Juva forteller at det største antallet lag fra bunnen av som har endt på samme poengsum, siden den første samlede toppdivisjonen i 1963, er tre. Det skjedde i 1969, for 50 år siden.

Da var det to poeng for seier og bare 18 serierunder. Lyn, Start og Hødd endte alle på 12 poeng. To lag rykket ned. Hødd greide seg, med samme målforskjell, men flere scorede mål enn Start.

Den maksimale avstanden mellom de seks nederste lagene denne sesongen vil være fem, og noe lignende har bare skjedd én gang i trepoengstiden: I 1987, den første sesongen med tre poeng for seier. Da var det 12 lag i toppdivisjonen, fem poeng mellom nummer syv og 12 og fem lag kunne gå direkte ned foran den siste runden.

Kun tre ganger har så mange som seks lag stått i fare for å rykke rett ned foran den siste serierunden, i 1972, 1985 og 2006.

– Men alle disse seks sesongene måtte det skjedd etter helt urealistiske resultater på grunn av målforskjellen, påpeker Geir Juva, som derfor mener det er grunnlag for å kalle dette tidenes norske nedrykksdrama.

Og dersom de seks nederste lagene skulle ende på samme poengsum, er det nok heller ikke mange andre land som kan vise til lignende.

Publisert: 27.11.19 kl. 16:56

Rosenborg vant borte over Ranheim i serien både i fjor og i år: 3–1 og 3–2. De to naboene møttes også i 3. runde i cupen i 2014. Ranheim, som spilte på nivå to, vant 4–3 etter ekstraomganger (2–2 ved full tid).

Tre av dem som trolig starter søndag, Even Barli, Jørgen Olsen Øveraas og Mads Reginiussen, var også med å vinne i 2014. Magnus Blakstad (skadet nå) var også med. Tore Reginiussen og Mike Jensen startet for RBK, Pål André Helland kom inn og Alexander Søderlund satt på benken.

