Ikke i nærheten av å være bra nok

(Sheffield United – Manchester United 3–3) Ole Gunnar Solskjær var stolt av at de tre målscorerne hans mot Sheffield United er egne produkter med en snittalder under 20 år.

Det har han grunn til å være. Det er sterkt.

Men det er dessverre ikke premie for slikt i Premier League.

Manchester United kom seg også ut av bortemøtet med Sheffield United med en viss stolthet, men premien, alle poengene, ble rotet bort.

Og hvor står egentlig Solskjærs lag etter en tredjedel av sesongen?

13 serierunder har gitt 17 poeng, 1,3 pr. kamp, og niendeplass (blir tiende hvis Newcastle slår Aston Villa mandag). Bunnlinjen er at dette ikke er i nærheten av å være bra nok for en av verdens største klubber.

Nå kan man peke på mange skader og også hevde at det maksimale man kunne håpe på med denne stallen, da sesongen startet, var en plass blant de fire beste. Men det er også i ferd med å bli en fjern drøm, allerede, selv om det er «bare» ni poeng opp og 75 igjen å kjempe om.

Da Ole Gunnar Solskjær tok over i desember i fjor var det 63 poeng igjen å hente, og elleve poeng opp til fjerdeplassen, den som gir hundrevis av Champions League-millioner. Den gangen greide United på en sensasjonell måte å tette igjen gapet, men en elendig avslutning ødela alt sammen.

I teorien er det en bedre mulighet denne sesongen. Det er likevel vanskelig å se for seg hvordan det skal lykkes i praksis.

De første 70 minuttene mot Sheffield United var skremmende svake. Ole Gunnar Solskjærs menn ble fullstendig overkjørt av en motstander som løp og sloss dem i stykker, enkelt og greit. Store, mektige og for få år siden så fryktede Manchester United så veldig puslete ut. Laget mangler rett og slett muskelkraft, og en av de få som har det som sin styrke, Phil Jones, viste at han mangler fotballkraft, da han fikk en sjelden sjanse.

United har få ledertyper som kan ta tak i slike kinkige og fysisk vonde oppgjør, særlig sentralt i banen. Det er ganske betegnende at man er blitt litt avhengig av 22 år gamle Scott McTominay, selv om det skal påpekes at Paul Pogba og Nemanja Matic er blant mange skadde.

Brasilianerne Fred og Andreas Pereira skulle gjøre grovjobben på midten. De ble bokstavelig talt slengt rundt omkring av mye sterkere motstandere.

Dessuten: Hvor smart var det av Solskjær å starte med tre midtstoppere? Hva signaliserte det? På en måte fortalte han sine egne at nyopprykkede Sheffield United var skumle saker, og spillerne hans så redde ut.

TØFFE TAK: Andreas Pereira og Manchester United fikk kjørt seg mot Lys Mousset og Sheffield United.

Manchester United var avhengig av nøyaktighet og tempo i angrepsspillet mot et såpass robust og intenst lag, men det var knapt nok noe pasningsspill i det hele tatt.

Solskjær tok grep ved pause. Ut med Jones og inn med en offensiv spiller (Jesse Lingard). Manchester United så litt bedre ut med en gang, fikk seg en ny baksmell da hjemmelaget øket til 2–0, men Brandon Williams’ redusering snudde alt. Og det handlet ikke bare om at Sheffield United ble slitne. Det handlet like mye om at Solskjærs United våget mye mer fremover på banen, om at Sheffield United ikke var SÅ skumle.

Da 2–0 ble til 2–3 ville United-manageren sikre seieren ved å sette inn forsvarsspiller Axel Tuanzebe. Han plukket av midtspiss Anthony Martial, og kanskje førte det til at Sheffield United fikk tilbake kommandoen. Det er mulig det hadde skjedd uansett, men det fremsto som et litt merkelig trekk når Manchester United endelig hadde overtatt banespillet, og det endte dårlig da hjemmelaget presset inn utligningen i siste minutt.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Skal man bli «topp fire» i Premier League, gjelder det å hente de fleste av poengene mot de antatt svakere motstanderne. Manchester United klarer ikke det.

Ett poeng borte mot formsterke Sheffield United er isolert sett ingenting å skamme seg for, men det er en del av trend som er litt for sterk til å være tilfeldig: Manchester United har bare tatt åtte av 24 mulige poeng i møtene med Crystal Palace, Southampton, West Ham, Newcastle, Norwich, Bournemouth, Brighton og Sheffield United.

Seks av de åtte kampene har riktignok vært på bortebane, men det hjelper ikke: Det er altfor dårlig.

Derfor oser det ikke Champions League-retur av Manchester United. Og derfor blir ikke Ole Gunnar Solskjær kvitt spørsmålene om sin fremtid.

I løpet av de to neste ukene venter disse tre seriekampene: Hjemme mot Aston Villa, hjemme mot José Mourinho og Tottenham, borte mot Pep Guardiola og Manchester City.

