Tallene som viser at Haaland knuser Lewandowski & co.

Robert Lewandowski, Raheem Sterling og Heung-Min Son er tilsynelatende i ryggen på Erling Braut Haaland på Champions Leagues toppscorerliste. Men nordmannen er suverent mest effektiv av dem.

Han har faktisk ett mål pr. 38 minutter og 42 sekunder spilt til nå. Til sammenligning har Lewandowski 60 minutter mellom hver scoring.

Det norske spissfenomenet er toppscorer i Champions League med syv mål på fire kamper. Onsdag kveld har Braut Haaland muligheten til å øke antallet når Red Bull Salzburg entrer Luminus Arena i Genk - om han blir spilleklar.

Høstens Champions League-komet har altså vært ekstremt effektivt. Her er tallene for de mestscorende, hvor mange minutter de har vært på banen til nå i de fire Champions League-kampene og hvor mange minutter de trenger for hvert mål:

Erling Braut Haaland (Salzburg): 7 mål på 271 minutter. 38 min. og 42 sek. mellom hvert mål.

Robert Lewandowski (Bayern M.): 6 mål på 360 minuter. 60 min. mellom hvert mål.

Raheem Sterling (Man. City): 5 mål på 304 minutter. 60 min. og 48 sek. mellom hvert mål.

Heung-Min Son (Tottenham): 5 mål på 250 minutter. 50 min. mellom hvert mål.

Mauro Icardi (PSG): 4 mål på 258 minutter. 64 min. og 30 sek mellom hvert mål.

Serge Gnabry (Bayern M.): 4 mål på 292 minutter. 73 min. mellom hvert mål.

Memphis Depay (Lyon): 4 mål på 304 minutter. 76 min. mellom hvert mål.

Mislav Oršić (Dinamo Z.): 4 mål på 305 minutter. 76 min. og 15 sek. mellom hvert mål.

Harry Kane (Tottenham): 4 mål på 360 minutter. 90 min. mellom hvert mål.

Achraf Hakimi (Dortmund): 4 mål på 360 minutter. 90 min. mellom hvert mål.

Etter å ha reist hjem fra Norges landslagssamling med en kneskade som han pådro seg torsdag for snart to uker siden, har 19-årige Haaland vært tilbake i full trening de siste par dagene før avreise fra Østerrike.

Tre mann har scoret i samtlige fire Champions League-runder til nå: Haaland, Lewandowski og Depay.

Men mens klubbene til Lewandowski (Bayern München) og Depay (Lyon) ligger godt an til å gå videre i Champions League, sliter Red Bull Salzburg kraftig og MÅ vinne mot Genk om de fortsatt skal ha noe håp om å slippe degradering til Europa League.

Liverpool leder gruppen med ni poeng, Napoli har åtte, Red Bull Salzburg fire og Genk bare ett poeng. Med seier over Napoli har Liverpool puljeseieren klar. Salzburg må altså vinne over Genk om de fortsatt skal ha muligheter til å bli blant de to lagene som skal være med i Champions Leagues utslagsspill, som blir spilt til våren.

VGs tips: Tottenham-seier med 0–1- handikap

FC Salzburg spiller ikke før på onsdag, men dette spillforslaget gjelder allerede i kveld og Tottenham - Olympiakos.

José Mourinho åpnet sin Tottenham-epoke med en fortjent 3–2-borteseier over West Ham lørdag. Det var en oppmuntrende start der laget var mer direkte i spillet sitt og kjempet mer for andreballene enn hva vi har sett på en stund.

Olympiakos topper hjemlig gresk liga på målforskjell. Men i Champions League har gjestene slitt med å samle poeng. Laget er nederst i gruppe B med bare ett poeng, og må vinne sine to siste matcher for å ha et ørlite håp om å avansere. Hvis ambisjonen er å gå videre er de simpelthen tvunget til å gå i angrep her.

Bortestatistikken er ikke så veldig oppløftende for laget har blitt påført fem strake CL-nederlag på utebane.

Vi tror Tottenham-spillerne gjerne vil imponere sin nye sjef. En seier vil trygge avansementet. Målscorer-spill på Harry Kane til 1,50 i odds og Heung-Min Son (2,10) kan vurderes - men sjekk gjerne laguttaket først!

Spillforslaget er Tottenham-seier i et 0–1-handikapspill til 1,75 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 2 viser kampen.

