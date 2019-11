Unai Emery er ferdig i Arsenal: – Uungåelig

Unai Emerys tid som Arsenal-manager er over. Det bekrefter Arsenal fredag, samtidig som klubben opplyser at Fredrik Ljungberg tar over.

Dermed ble 1–2-tapet hjemme for Eintracht Frankfurt Emerys siste kamp som Arsenal-manager.

– Vi ønsker å oppriktig takke Unai og hans kolleger som sto på i forsøket på å få klubben tilbake til å konkurrere på det nivået vi forventer og krever, heter det i pressemeldingen.

Etter syv strake kamper uten seier – Arsenals dårligste resultatrekke siden 1992 – måtte Emery forlate sjefsstolen etter 18 måneder. Håpet var at han skulle gi klubben et oppsving etter noen skuffende sesonger med Arsène Wenger.

Den oppgaven viste seg å bli for stor – og nå er spanjolen ferdig etter lengre tids misnøye blant fansen.

– Det har vært en ære å være hovedtrener i Arsenal, innleder Emery et brev på Arsenals hjemmeside, der han takker alle rundt ham i Arsenal og fansen.

– Ingenting hadde gledet meg mer enn å levere dere bedre resultater.

EMERY OUT: Arsenal-fansen hadde sett seg lei, og holdt opp «Emery out»-plakater med teksten «Ingen taktikk, ingen formasjon, ingen steder å gjemme seg». Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Emery er den tredje Premier League-manageren som får sparken i 2019/20-sesongen, etter Javi Gracia (Watford) og Mauricio Pochettino (Tottenham).

– Uunngåelig, skriver den anerkjente journalisten Henry Winter på sin Twitter-konto etter at sparkingen ble kjent.

Spanjolen har gjort sakene sine greit i Europa League, der klubben er så godt som klar for utslagsrundene, men i serien ligge Arsenal på en beskjeden 8. plass før helgens runde. I tillegg til de sviktende resultatene, har sesongen også vært preget av dårlig oppmøte av supportere, kritikk av taktikk og spillestil, samt klubbens kaptein Granit Xhaka.

VGs studio reagerte med vantro etter episoden hvor Xhaka ble buet på av egne supportere, for så å miste kapteinsbindet i kjølvannet av episoden:

Per-Jarle Heggelund, Strive-kommentator og Arsenal-supporter, sier til VG at dette er «en gledens dag for Arsenal-supportere verden over».

– Det kommer fortsatt altfor sent, men det var uansett viktig å få slutt på det tullet og tøyset til Emery. Det var en farse, en parodi til slutt. Så mange formasjonsendringer. Ingen spillere hadde en anelse om hva de skulle gjøre. De endte med å gi opp av hele greia. Det var som om også de bare ventet på at han skulle få sparken. Dessverre for Emery vil han gå inn i historien som en veldig blek parentes i Arsenal-historien, sier han.

Nå gleder han seg over at Fredrik Ljungberg tar over på midlertidig basis.

– Ljungberg har et enormt fotballhode. Han er veldig klok, og har en karisma og aura som passer Arsenal veldig bra. Han er et helt naturlig valg som midlertidig manager, og det er en perfekt match.

Samtidig er han klar på hvem han foretrekker som ny Arsenal-manager.

– Mikel Arteta i tospann med hans bestekompis Xabi Alonso. Det sa jeg også før Emery-ansettelsen. Det er to av de klokeste fotballhodene i nyere tid.

