FERDIG: Unai Emery. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Offisielt: Unai Emery ferdig i Arsenal

Unai Emery har fått sparken. Det bekrefter Arsenal fredag, som samtidig opplyser at Fredrik Ljungberg tar over.

For mindre enn 10 minutter siden

Dermed ble 1–2-tapet hjemme for Eintracht Frankfurt Emerys siste kamp som Arsenal-manager. Arsenal bekreftet sparkingen i en pressemelding fredag formiddag.

– Vi ønsker å oppriktig takke Unai og hans kolleger som sto på i forsøket på å få klubben tilbake til å konkurrere på det nivået vi forventer og krever. Vi ønsker Unai og hans kolleger ingenting annet enn suksess i fremtiden, heter det i pressemeldingen.

Etter en forferdelig periode med syve strake tap - Arsenals dårligste resultatrekke siden 1992 - fikk Emery sparken etter 18 måneder i sjefsstolen.

Emery er den tredje Premier League-manageren som får sparken i 2019/20-sesongen, etter Javi Gracia (Watford) og Mauricio Pochettino (Tottenham).

– Uunngåelig, skriver den anerkjente journalisten Henry Winter på sin Twitter-konto etter at sparkingen ble kjent.

The Gunners er i skrivende stund på 8. plass i Premier League, og tar søndag turen til Carrow Road for å møte Norwich. Samtidig er London-klubben så godt som klare for utslagsrundene i Europa League, men selv om det er forholdsvis tidlig i sesongen har det murret i Arsenal. Sviktende oppmøte fra supportere, kritikk mot laguttak og taktikk og mye negativ oppmerksomhet rundt eks-Arsenal-kaptein Granit Xhaka har preget Arsenal-klubben.

VGs studio reagerte med vantro etter episoden hvor Xhaka ble buet på av egne supportere, for så å miste kapteinsbindet i kjølvannet av episoden:

Arsenal opplyser i pressemeldingen at avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av at resultatene og prestasjonene ikke har vært på det ønskede nivået. Fredrik Ljungberg, som var Emerys assistenttrener, får nå ansvaret for Arsenal som midlertidig manager.

Samtidig vil Arsenal gå i gang med jakten på en ny, permanent løsning, og flere navn har allerede blitt nevnt. Klubblegender som Patrick Vieira og Mikel Arteta skal være blant de heteste navnene. Wolves-manager Nuno Espirito Santo nevnes også, i likhet med Maximilliano Allegri, Rafael Benitez og Eddie Howe.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 29.11.19 kl. 11:10

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 13 12 1 0 30 – 11 19 37 2 Leicester City 13 9 2 2 31 – 8 23 29 3 Manchester City 13 9 1 3 37 – 14 23 28 4 Chelsea 13 8 2 3 28 – 19 9 26 5 Wolverhampton Wanderers 13 4 7 2 18 – 16 2 19 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om