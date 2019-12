HEDRET: Håkon Evjen fikk anerkjennelse under «Fotballfesten» på Ullevaal stadion. Foto: Ingerid Medhus/Eurosport

Evjen (19) og Blakstad (18) ble årets unge spillere: – Utrolig stort

ULLEVAAL STADION (VG) Fart-talentet Julie Blakstad (18) og Bodø/Glimt-profil Håkon Evjen (19) ble kåret til årets unge spiller for Toppserien og Eliteserien under «Fotballfesten» på MAX.

Nå nettopp

– Det er utrolig stort. Det er noe mange drømmer om, sier Evjen til VG.

Med 13 scoringer og fire målgivende pasninger har den teknisk eminente unggutten bidratt sterkt til Bodø/Glimts sølv denne sesongen. Med begge hendene rundt et glasskule-formet trofé, forteller Evjen at han er stolt over lagkameratene sine.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg har hatt en sesong med mange opp- og nedturer, men mest oppturer. Målet mitt har vært å prøve å bli bedre hver dag og utvikle meg. Det føler jeg har gått bra. Med laget har vi gjort det vi skulle. Vi har tatt en sølvmedalje. Jeg kunne ikke vært mer stolt av gutta, sier 19-åringen.

Se alle prisene her Årets toppscorer, Eliteserien: Torgeir Børven Årets toppscorer, Toppserien: Kennya Cordner

SØLVGUTT: Håkon Evjen mottok medaljen for annenplassen i Eliteserien etter kampen borte mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Drar til Nederland

Evjen skrev i sommer under for nederlandske AZ Alkmaar. Det er en overgang nordlendingen ser frem til å ta fatt på etter nyttår.

– Jeg drar tidlig i januar. Jeg gleder meg veldig mye. Jeg er utrolig spent på nivået og hvordan ting er i forhold til Eliteserien. Jeg gleder meg til å begynne å trene, sier Evjen, som også er nominert til «Årets spiller» senere i kveld.

les også Evjens agent: Sa nei til Manchester City

Mandag delte Glimt-stjernen scenen med en annen ung komet, Fart-spiller Julie Blakstad. I sin første sesong i Toppserien, har 18-åringen vært så god at seriemester Lillestrøm Kvinner forsøkte å hente henne på lån allerede i sommer.

TALENTFULL: Julie Blakstad ble kåret til «Årets unge spiller» i Toppserien. Foto: Ingerid Medhus/Eurosport

– Veldig morsomt

Nå har Blakstad blitt kåret til ligaens aller beste, unge spiller.

– Det er veldig morsomt og noe jeg setter stor pris på. Det er veldig motiverende å få en sånn pris, sier 18-åringen til VG.

– Hvordan vil du beskrive debutåret i Eliteserien?

– Det har vært spennende. Vi har ikke gjort det sånn superbra, men det er alltid bra å få erfaring på det øverste nivået, sier Blakstad, som opplevde å rykke ned med Fart.

Hun vurderer nå hvor hun skal fortsette karrieren. LSK Kvinner-trener Hege Riise har tidligere omtalt henne som et av de mest spennende talentene hun har sett.

– Jeg har ikke tatt en beslutning for neste år. Jeg må tenke på helhetsbildet – skole og sånn. Så trives jeg jo der jeg er nå. Vi får se hva det blir til, forteller hun.

«Fotballfesten» vises på MAX fra klokken 21.00.

Disse har vunnet pris:

Årets unge spiller, Toppserien: Julie Blakstad.

Årets unge spiller, Eliteserien: Håkon Evjen.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 02.12.19 kl. 21:09

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om