HENTES PÅ LÅN: Odion Ighalo, her fra tiden i Watford, returnerer til England på en låneavtale med Manchester United ut inneværende sesong. Foto: Simon Cooper / EMPICS Sport

Solskjær om Ighalo-overgangen: – Kommer til å gjøre maks ut av tiden

Odion Ighalo (30) er klar for Manchester United. Spissen har skrevet under på en låneavtale med Ole Gunnar Solskjærs mannskap ut sesongen.

Oppdatert nå nettopp

Manchester United bekrefter natt til lørdag at Odion Ighalo er klar for klubben, slik VG kunne melde sent fredag kveld.

Premier League-klubben betaler en sum til den kinesiske superliga-klubben Shanghai Shenhua for å få låne Ighalo frem til sommeren.

– Odion er en erfaren spiller. Han gir oss en ny streng å spille på, en annen type midtspiss, i den korte tiden han vil være hos oss. Han er en fin type og veldig profesjonell. Han kommer til å gjøre maks ut av tiden med oss, sier Man. United-manager Ole Gunnar Solskjær til klubbens egen nettside om signeringen.

– Overraskende

Ifølge VGs kilder skal Manchester United ikke ha sikret seg en opsjon på kjøp, men blitt enig med Shanghai Shenhua om en sum og om å overta store deler av Ighalos lønnsutgifter.

Etter det VG kjenner til, skal Ighalo tjene rundt tre millioner kroner i uken. Han er ventet å ankomme Manchester i løpet av de kommende dagene.

VG har forsøkt å få en kommentar til saken av Ighalos Oslo-baserte agent, Atta Aneke, uten å lykkes.

– Det er en overraskende signering... Ingen hadde forventet dette. Men han har ingenting å tape. Han kan gå inn og gjøre sin greie. Forhåpentligvis gjør han det bra, sier tidligere Manchester United-stopper Jaap Stam på Sky Sports.

Spissjakt

I løpet av «Deadline Day», overgangsmarkedets siste dag, skal både Southamptons Danny Ings og Bournemouths Joshua King ha vært aktuelle for Manchester United.

Følg resten av Deadline Day i vårt Silly Season-studio!

EKS-LYN: Her feirer Odion Ighalo mål mot Vålerenga i 2008. Foto: Tore Kristiansen

Southampton skal ha gitt Man. United klar beskjed om at Ings ikke var til salgs, mens Bournemouth og Manchester United ikke skal ha kommet til enighet om den norske landslagsspissen.

Det var etter det, noe før klokken 18 norsk tid, at rapportene om at Manchester United gikk for eks-Lyn-angriper Odion Ighalo begynte å tikke inn.

Hans navn har tidligere i måneden blitt nevnt som en potensiell spiller på vei inn Old Trafford, men uten at man har lagt så mye i det.

Grunnen til Manchester Uniteds desperate spissjakt på «Deadline Day» har å gjøre med at stjernespiss Marcus Rashford er skadet. Han må belage seg på flere måneder på sidelinjen etter et tretthetsbrudd i ryggen.

Odion Ighalos ja til Manchester United skjer bare én dag etter at Bruno Fernandes ble hentet til klubben fra Sporting for over en halv milliard kroner.

Nigerianeren har en fortid i klubber som Lyn, Udinese, Granada, Watford og Changchun Yatai. Nå returnerer Ighalo til Premier League som Manchester Uniteds nye spiss.

Publisert: 31.01.20 kl. 23:11 Oppdatert: 01.02.20 kl. 01:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 24 23 1 0 56 – 15 41 70 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 24 15 3 6 52 – 24 28 48 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 24 9 7 8 36 – 29 7 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser