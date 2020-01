BYTTET INN: Marcus Rashford ble byttet inn av Ole Gunnar Solskjær mot Wolverhampton forrige uke. Kort tid etterpå skadet han seg. Foto: ANDREW YATES / X03469

Solskjær beskyldes for å sette seg selv foran stjernens helse

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær er i hardt vær etter helgen. Ikke på grunn av tapet mot Liverpool, men fordi Marcus Rashford (22) er ute med en langtidsskade.

Manchester Uniteds toppscorer og beste spiller denne sesongen blir trolig ute i to eller tre måneder på grunn av et tretthetsbrudd, en skade som kommer som følge av overbelastning over tid.

Solskjær nevnte allerede før kampen mot Wolverhampton onsdag i forrige uke, da den skjebnesvangre skaden inntraff, at Rashford hadde slitt med ryggen.

– Solskjær sa han visste om det, men brukte ham mot Wolves, og nå er han ute i tre måneder, sier den tidligere Arsenal-storscoreren Ian Wright til BBC.

– Solskjær er under et intenst press for å få United tilbake der de var, og han har tenkt på seg selv før han tenkte på spilleren. Solskjær har satt seg selv over Rashfords helse. Nå er en av deres mest lovende og viktigste spillere ute, og det er manageren nødt til å stå til ansvar for, sier Wright.

Tirsdag formiddag møtte Solskjær pressen på Manchester Uniteds treningsfelt Carrington. Han ble ikke direkte konfrontert med Wrights uttalelser, men første tema var Rashfords helse.

– Han blir ute en stund. Han skal få tid til å bli frisk. Vi ser alltid etter å forbedre troppen vår, og se om det er noen der ute, men det er ikke noe jeg kan snakke om nå, sier Solskjær.

Han benekter at Rashfords seneste ryggskade er noe han har slitt med tidligere.

– Han klaget litt etter kampen mot Burnley (28. desember), det var da han følte det første gang. Vi håndterte det så godt vi kunne da, han fikk noen dager fri fra trening for å få behandling, og vi har byttet ham ut i kamper. Så kom plutselig denne nye skaden. Han hadde ingen skader før det, forklarer nordmannen.

Ben Dinnery, en anerkjent ekspert på fotballskader, mener det ikke er Manchester United som bør få skylden for Rashfords skade.

– Han er i de beste hender. Det er veldig lett å kritisere fra utsiden. Jeg er ikke i tvil om at det medisinske teamet i United alltid handlet i spillerens beste interesse. Skader skjer, og hvis man skal legge skylden på noen, så er det økende antallet kamper et fornuftig sted å starte, skriver Dinnery på sin blogg.

