REGJERENDE MESTER: Erling Moe, som her feirer Moldes seriegull i fjor, vil helst unngå NFFs foreslåtte kriseplan om samling på sørvestlandet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Molde-treneren kritisk til NFF-forslag – vil heller spille inn i 2021

Kriseplanen om samling i sørvest møter motstand lenger nord – blant eliteserieklubber i Møre og Romsdal.

VG omtalte mandag kveld at Norges Fotballforbund (NFF) har presentert krisescenarioer for helsemyndighetene i tilfelle det ikke skulle bli mulig å gjennomføre en tradisjonell fotballsesong med 30 kamper på hjemme- og bortebane.

Et av forslagene tar utgangspunkt i å samle samtlige 16 klubber i Eliteserien rundt Stavanger- og Sandnes-området.

– Klubbene kunne ligget der samlet og for eksempel spilt en tredel av sesongen på en måneds tid, sa NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Molde-trener Erling Moe håper dette kan unngås så langt det lar seg gjøre.

– Det må i så fall være aller, aller siste mulighet for at vi skal få gjennomført. Det er min mening om det. Da foretrekker jeg heller at vi spiller sesongen fra høst til vår, sier sjefen hos den regjerende seriemesteren til VG.

Han ser, «fra et trenerståsted», heller for seg at man for eksempel spiller 20 kamper før jul og 10 kamper på nyåret – etterfulgt av noen få ukers ferie før 2021-sesongen starter igjen som normalt til våren.

– Det vil være mye bedre enn at vi skal ligge i leir i måned på måned. For meg blir en sånn ordning det vi må velge helt til slutt i rekken av alternativer, men jeg synes det er bra at fotballen er innovativ og kommer med innspill og ideer til beslutningstakerne, sier Moe.

Han trenger ikke reise langt for å finne støtte. En drøy times kjøretur unna på Atlanterhavsveien sitter Kristiansund-trener Christian Michelsen og deler mange av de samme meningene.

– Jeg stiller meg bak det Erling har sagt. Blir det for knapt med tid, må vi fordele det ut over to kalenderår. Jeg vil ikke ha noe varig skifte, for jeg synes ikke det er tvil om at den norske modellen med sesong fra mars til desember er den riktige for oss, og at den gir oss et konkurransefortrinn, men det høres ut som en smart siste utvei i år, sier Michelsen til VG.

Han klarer ikke å dy seg når det gjelder forslaget om samling i Stavanger-området:

– Jeg er litt forbauset over valget av sted. Møre og Romsdal har tre eliteserielag, og Rosenborg en liten svipptur unna. Da har du tre flotte kunstgressbaner og en gressbane. Så akkurat hvor denne kriseplanen skal plasseres, det bør de nok ta en ny vurdering på, sier Michelsen med et glis om munnen.

Viking-trener Bjarne Berntsen mener NFFs kriseplan i sørvest er «hypotetiske greier som er helt uinteressant å diskutere nå», men klubbens daglige leder Eirik W. Henningsen sier følgende til Aftenbladet:

– Det er et ønske om at Stavanger skal være vertskap hvis vi kommer så langt at kriseplanene må tas i bruk, og kommer det en forespørsel så vil vi i Viking spille på lag. Da ønsker vi velkommen til Stavanger, mener Viking-sjefen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen kaller det akseptabelt for Mjøndalen å reise dit – hvis myndighetene gir dem muligheten og at det blir fotballens løsning. Det samme sier landets nordligste eliteserieklubb:

– Vi vil helst komme i gang så normalt som vi kan. At klubbene kan spille på sine arenaer, er å foretrekke mer enn at vi skal bosette oss i x antall måneder i en eller annen by, men er det det som må til, så er vi lojale til det, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Jeg har ikke sett forslaget i detalj, men jeg vil bare at Eliteserien skal begynne og stoler på at den beste mulige løsningen i denne situasjonen kommer på plass, melder Sarpsborg-trener Mikael Stahre til VG.

PS! Mandag kveld ble det kjent at Norges idrettsforbund ba helsemyndighetene om at toppklubbene kunne gjenoppta full fotballtrening fra mandag 4. mai. Tirsdag ettermiddag går NFF-direktør Lise Klaveness og justerer datoønsket til å gjelde fra 10. mai. – Dette var for å gi myndighetene litt mer tid til å behandle NIFs henvendelse, sier Klaveness til NTB.

Publisert: 28.04.20 kl. 18:39

