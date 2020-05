Kommentar

Premier Leagues franske problem

Av Leif Welhaven

FRANSKMENN I PREMIER LEAGUE: Paul Pogba og Anthony Martial vet foreløpig ikke når de kan løpe ut på Old Trafford igjen. Foto: ANDREW YATES / X03469

Det er ikke langt mellom Storbritannia og Frankrike – hverken hva gjelder fysisk avstand eller coronatall. Men så langt er spørsmålet om fotballens nære fremtid svært ulikt håndtert i nabolandene.

Det er ikke unaturlig at helsemyndigheter i ulike land skuler til andre når de skal ta det vanskelig valget: Ja eller nei til å gjenoppta fotballen.

I Norge vil det for eksempel ikke være unaturlig å utveksle erfaringer med Danmark, som vel er landet som er nærmest oss hva gjelder ståa.

Det er ikke noe lite ansvar makthaverne har, i den tid der idrettslobbyen presser på for å få spille, samtidig som samfunnet står midt i håndteringen av en pandemi. Og da vil selvsagt erfaringsutveksling være aktuelt, ikke bare innad i fotballen, men også blant politikere. Følgelig vil det være rart om britiske myndigheter ikke har nøye undersøkt hvorfor franske kolleger landet på å si stopp.

Ser vi smittetallene for Storbritannia (statistikken går videre enn bare England), er det logisk å sammenligne akkurat her.

Britene og franskmennene har nemlig hatt en nesten fascinerende sammenfallende statistikk, selv om førstnevnte lå litt bak i forløpet og nå stikker fra hva gjelder antall rammede.

Tallene mandag kveld viser følgende:

Storbritannia har 191.827 bekreftet coronasmittede, mens 28.808 er døde.

Frankrike har 168.962 bekreftet smittede, mens 25.201 er døde.

Det har vært litt frem og tilbake om prinsipper for telling, men det er ikke detaljer her som er poenget i det store bildet.

Spørsmålet som trolig vil medføre ekstra neglebiting i Premier League, er om den franske stoppen kan gjøre det vanskeligere for myndighetene å gi tommelen opp for det som kalles «Project Restart» med tilstrekkelig trygghet.

FRANKRIKES PRESIDENT: Emmanuel Macron ønsker at de fire største ligaene i Europa – England, Tyskland, Spania og Italia – avbrytes slik som franske Ligue 1, meldte den franske avisen Le Parisien for noen dager siden. Foto: YOAN VALAT / POOL / EPA POOL

Det er en plan som overordnet sett handler om at engelsk toppserie skal spilles når det er trygt. Men presset er markant på å komme i gang i juni, og den siste dagen i den måneden er viktig på grunn av kontraktsproblematikk. Alle klubbene holdt et møte sist uke, og målet er fortsatt å få spilt ferdig sesongen. Ifølge britisk presse er det visse klubbkrefter, kanskje ikke overraskende i nedre del av tabellen, som kan se for seg å kansellere sesongen. Men så lenge det finnes håp om grønt lys, er det overordnede målet å få spilt ferdig de 92 gjenstående kampene på et eller annet vis.

Det villeste forslaget gikk ut på å dra til Australia, men i virkeligheten dreier tanken seg om et strengt regime der ingen får spille hjemme. Men spørsmålene står i kø om realismen i planene i et land som har vært bakpå med testing og sliter tungt med viruset.

Hva med fansens respekt for å holde seg unna eller spillernes bekymringer for seg og sine?

Så mye står på spill i milliardgaloppen Premier League at alle steiner skal snus, sikkert opptil flere ganger. Men om myndighetene kaster noen steiner over kanalen, kan «antall poeng per kamp» fort ende med å bli grunnlaget som kårer Liverpool som ligamester.

Publisert: 05.05.20 kl. 05:41

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

