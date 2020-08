TITTEL-HÅP: Manchester Citys David Silva (t.v.) feirer sammen med Bernardo Silva etter at de slo ut Real Madrid i forrige runde av Champions League. Foto: Oli Scarf / PA Wire

Vil vinne Champions League før han forsvinner: – Det er det eneste han mangler

David Silva (34) har tilbrakt ti år i Manchester City og vunnet «alt» det er mulig å vinne - unntatt Champions League.

Nå nettopp

– Det er det eneste han mangler. Å vinne Champions League ville bety alt for ham, sier Per Arne Rennestraum, redaktør i City-bladet «Scandinavian True Blue».

Manchester City møter Lyon i kvartfinalen lørdag og deretter er Bayern München mulig semifinalemotstander.

– Champions League-trofeet ville bety et veldig verdig farvel med klubben. Det er avskjeden som han håper på, selv om det uansett blir uten supportere på tribunen, sier Rennestraum.

– Det ville være emosjonelt både for ham selv og fansen om det skulle skje. David Silva har en veldig bra standing blant supporterne, både på grunn av måten han er på og fordi han er en så god fotballspiller.

Rennestraum var faktisk til stede da David Silva spilte sin første obligatoriske kamp for Manchester City; Det var nøyaktig ti år siden i går, fredag.

– Det ble 0–0 mot Tottenham på White Hart Lane. Vi syntes vel kanskje han var litt spinkel den gang, og bare storspill av Joe Hart gjorde at vi klarte ett poeng.

Men siden har det meste gått til værs både for Manchester City og David Silva, som har vært med på samtlige «skikkelige» trofeer som er vunnet i denne City-æraen.

City-redaktør Rennestraum trekker paralleller til den forrige storhetstiden, på slutten av 1960 -tallet og begynnelsen av 1970-tallet.

– David Silva er en av de største, sammen med Colin Bell. Silva er nesten ubestridt den store spilleren i dette tiåeret. Det har vært ti år med vanvittig mange trofeer. Og han har sterke konkurrenter som Yaya Touré og Sergio Agüero.

– Jeg føler at David Silva har gått litt under radaren. Han har kanskje ikke fått den oppmerksomheten han har fortjent. Han er kåret til Månedens spiller i Premier League bare én gang, i september 2011.

David Silva ligger an til å havne i italienske Lazio. Der får han blant annet tilgang til eget fly, ifølge tilbudet som blir gjengitt av Daily Mail. Lønnen ligger på drøyt 30 mill. kroner, trolig langt mindre enn han har i dag, men spanjolen er altså tiltrukket av den italienske hovedstaden.

– Det er litt trist at han ikke tar et par sesonger til, og jeg er litt overrasket over at det ble Lazio, der nivået er høyt og han ikke tjener like mye som om han hadde valgt en liga med mye penger og lavere nivå, som for eksempel Kina, sier Per Arne Rennestraum.

Han sier at forholdet mellom David Silva, klubben og supporterne er helt spesielt også etter det som skjedde da spanjolens sønn svevde mellom liv og død. Lille Mateo ble født etter bare 25 uker og kjempet for livet på sykehuset i Spania. Manchester City ga spilleren mulighet til å være med barnet sitt så mye han ville. Det var ikke noe press om å komme tilbake til spill. Alt har gått bra, og Mateo blir tre år i desember.

– David Silva fikk en helt spesiell posisjon etter det, sier Rennestraum.

Publisert: 15.08.20 kl. 18:07

