UENIG MED LAGERBÂCK: Østerrikes trener Franco Foda møtte pressen etter seieren mot Norge. Foto: EPA

Østerrike-sjef benekter Lagerbäck-påstand

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck beskylder Østerrike for skuespill etter 1–2-tapet i Nations League-åpningen. Det forundrer trenerkollega Franco Foda (54).

For mindre enn 10 minutter siden

– Dessverre er det slik at de erfarne spillerne, og mange av dem spiller i Bundesliga, tar «profesjonelle fouls» og filmer, uten at at det ser ut til at de har vondt etterpå. Det er noe vi må lære, å møte lag som spiller som dette, sier Norges landslagssjef på en pressekonferanse her i hovedstaden.

Det er en påstand trenerkollega Foda ikke kjenner seg igjen i. På spørsmål fra VG om hvordan han reagerer på Lagerbäcks skuespiller-uttalelse, ser tyskeren overrasket ut over det han har hørt.

– Nei, jeg ser ikke det slik. Vi leverte en god kamp. Det var en fortjent seier. Vi var bra gjennom hele kampen. Vi var det beste laget. Det var en intens kamp med taklinger fra begge lag, men jeg syns dommeren hadde god kontroll på matchen, sier Foda til VG.

Les også: Norge tapte 1–2 mot Østerrike

Overrasket over dominansen

Tyskeren tok seg god til til å svare på spørsmål etter den sterke prestasjonen fra laget hans. Foda forteller at de hadde analysert Norge i forkant og kommet frem til hvordan de best kunne vinne matchen.

– Planen vår var å sette Norge under press tidlig og hele tiden. Og det lyktes vi med.

– Er du overrasket over hvor dominerende dere var?

– Ja, egentlig. Vi holdt et veldig høyt tempo gjennom 90 minutter. Det hadde jeg ikke forventet, for spillerne mine er ikke inne i en skikkelig kamprytme enda. Jeg er veldig stolt av laget mitt. Vi satte Norge tidlig under press og lot ikke Norge få spille sitt spill, forteller Foda.

Østerrikes trener avslørte også at de ville presse Norge høyt for å hindre de norske gutta å få satt opp en type som Braut Haaland ofte foran mål. Å nekte rom på kantene til Norges offensive backer var også en del av planen.

les også Lagerbäck etter norsk fiasko: – Veldig, veldig dårlig

– Veldig dårlig

Lagerbäck hadde på sin side nettopp sett laget sitt tape på Ullevaal stadion for første gang med han som trener da han ankom pressekonferansen her i hovedstaden flankert av Rune Almenning Jarstein og pressesjef Svein Graff.

– Det er ganske lett å oppsummere denne kampen: Det var et norsk landslag som ikke fungerte i 60 minutter. Vi var passive. Vi var spredt utover hele Norges land, føltes det som. Veldig vanskelig forklare. Det var veldig, veldig dårlig, sier Lagerbäck.

Michael Gregoritsch utnyttet feil av Morten Thorsby og Kristoffer Ajer etter 35 minutter før Marcel Sabitzer ordnet 2–1-seier for gjestene fra straffemerket i andre omgang. At Erling Braut Haaland scoret karrierens første A-landslagsmål, hjalp ikke. Spesielt ikke etter som den finske kamplederen dømte et feilaktig straffe til Østerrike.

Tapet gjør at Norge har kommet dårlig i gang i Nations League, som er en av to muligheter til å kvalifisere seg til VM i Qatar i 2022.

BETENKT: Lars Lagerbäck likte ikke det han så av laget de første 60 minuttene mot Østerrike. Den siste halvtimen ble det bedre, mente svensken. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Publisert: 05.09.20 kl. 00:20