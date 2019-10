U21-SJEFEN: Leif Gunnar Smerud under EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Kypros på Marienlyst stadion 6. september. Foto: Terje Pedersen

NFF-dokument viser at U21-trioen skulle vrakes

ULLEVAAL (VG) En intern e-post i Norges Fotballforbund viser at det allerede 18. oktober ble kommunisert at Rafik Zekhnini (21), Dennis Tørseth Johnsen (21) og Tobias Heintz (21) ikke skulle med i neste U21-tropp.

VG har sett e-posten fra seksjonsleder for aldersbestemte landslag Truls Dæhli til elitedirektør Lise Klaveness der det kommer frem at trioen er uaktuell til neste samling. U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud står på kopi, og er derfor også mottager av e-posten.

VG møtte trioen Klaveness, Dæhli og Smerud på Ullevaal onsdag formiddag. Dokumentet som ble fremlagt harmonerer med det Lise Klaveness meldte tirsdag:

– Allerede 18. oktober fikk jeg melding om at spillerne ikke kom til å være aktuelle for å bli tatt ut i kommende U21-tropp, og vår plan var å informere spillerne i tid før uttaket om dette, skrev elitedirektøren i en e-post til VG.

Hverken Dæhli, Klaveness eller Smerud ønsker å kommentere den interne e-posten, eller svare på ytterlige spørsmål fra VG om saken. De vil ikke si noe mer om bakgrunnen til at U21-trioen blir utelatt i neste tropp.

– Ønsket ro

I et VG-intervju publisert tirsdag fortalte U21-trioen Zekhnini, Heintz og Johnsen at de ikke lenger ville spille for Norge. Alle oppga samme grunn: Landslagssjef Leif Gunnar Smerud. Trioen kom med hard kritikk av U21-sjefen. U21-kaptein Birk Risa er blant dem som har tatt Smerud i forsvar.

U21-STOPP: Dennis Tørset Johnsen (til venstre), Tobias Heintz og Rafik Zekhnini. Foto: NTB scanpix/Getty Images

Den 24. oktober fikk alle de tre spillerne en såkalt «call-up» fra Norges Fotballforbund. Det er et slags forvarsel på at man er aktuell til kommende tropp. Trioen fikk «call-up’en» til tross for at det allerede 18. oktober ble kommunisert internt, i e-posten fra Dæhli til Klaveness, at trioen var uaktuell til neste tropp.

Som et svar på «call-up’en» meddelte trioen at de ville trekke seg fra landslaget. Dette ble gjort i e-post den 27. oktober.

– Jeg synes ikke det henger helt sammen. Hvis det var bestemt 18. oktober, skulle vi aldri fått den call-up’en. Da er det ikke vits å sende den. Da kunne de heller snakket direkte med oss. Hvorfor ikke en telefon eller en mail rett etter at det ble bestemt at vi skulle vrakes? Hvorfor ikke involvere oss, istedenfor at det skal komme ut slik det gjør nå, sier Zekhnini etter at han får høre om NFFs dokumentasjon.

Han sier at hverken han eller noen i miljøet rundt ham har fått hint eller signaler på at de skulle ut av troppen på det tidspunktet.

NFF ønsker onsdag ikke å svare på nye spørsmål fra VG.

Leif Gunnar Smerud har tidligere forklart hvorfor spillerne fikk uttaksmeldingen 24. oktober, seks dager etter at Dæhlis e-post ble sendt til Klaveness.

– Vi ønsket mest mulig ro rundt selve uttaket og bedre tid til å ha direkte kommunikasjon med spillerne, så vi besluttet at administrerende koordinator skulle følge vanlig prosedyre og sende «call-up» til de samme spillerne som sist. Planen var så å kontakte de aktuelle spillerne og informere om beslutningen, har Smerud uttalt til VG.

FIKK E-POST: Lise Klaveness på Estadio Mestalla før A-landslagets EM-kvalifiseringskamp mot Spania i mars. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Han har forklart at «dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere».

– Vi har strukket oss så langt vi kan for å få de involverte til å forstå hva som forventes uten å lykkes. Derfor var det allerede bestemt og rapportert inn til ledelsen i NFF at disse tre ikke kom til å bli tatt ut på neste samling grunnet de utfordringer som har vært. Denne beslutningen ble tatt i god tid før spillerne ga melding om at de nå trekker seg fra landslagsspill, uttalte Smerud til VG tirsdag.

Zekhnini: – Skjønner ingenting

På spørsmål om det er det U21-trioen som har meldt seg utilgjengelige for landslaget – eller om det er NFF som ikke vil ha dem med, svarer Zekhnini:

– Vi har meldt oss utilgjengelige. Det er vel begge deler. Men jeg tenker ikke så mye på hvor saken står. Det viktigste for oss tre er at vi ikke kommer til å gi oss. Vi vet vi snakker sant, og det er ikke godt nok det som skjer på U21-landslaget.

– Hva er det dere har gjort eller sagt som har gjort dere til en «utfordring» for NFF?

– Det skjønner vi ingenting av. Vi har ikke fått signaler på å endre oss, eller at holdningene våre ikke holder mål. Hvis det har vært et problem med alle oss tre, har det aldri skjedd at de har satt seg ned og snakket med oss.

– Men NFF sier de har strukket seg langt for å få dere til å forstå hva som forventes?

– Uten å snakke for de to andre akkurat på dette spørsmålet: Jeg har aldri fått noe beskjed om å endre holdning eller noe sånt. Jeg har kun snakket med Smerud om holdninger på banen og prestasjoner på banen, svarer Rafik Zekhnini.

Tobias Heintz stiller seg overfor VG bak uttalelsene til Zekhnini. Dennis Tørset Johnsen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 30.10.19 kl. 15:35 Oppdatert: 30.10.19 kl. 15:49







