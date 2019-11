Kampen stoppet etter bluss på banen – Vålerenga-fansen satte fyr på banner

(Vålerenga – Brann 1-0, kampen pågår) Brann-fansen fyrte opp bluss etter at halvtimen var spilt på Intility Arena og kastet flere av dem ut på banen. Kampen ble midlertidig stoppet.

Det hele startet da Brann-fansen fyrte opp en rekke bluss på tribunen etter flere heftige Vålerenga-sjanser. Deretter ble flere bluss kastet ut på banen og det brant i kunstgresset på Vålerengas hjemmebane. Det førte deretter til høy temperatur på motsatt side av stadion der Klanen tente på alle plugger.

Også før kampen var det temperatur på arenaen da Vålerenga-supporterne stjal et banner fra Brann-fansen og tok det med seg over banen. Sikkerhetsvakter forsøkte å stoppe supporterne som imidlertid klarte å få med seg banneret til egen tribune. Der sto jubelen i taket for stuntet:

Kampen ble stoppet midlertidig etter at blussene var kastet ut på banen og spillerne trakk seg ut av banen, mens bane ble røyklagt og blussene brant ut.

– Det er bare greit at de lager litt liv, sier Brann-spiler Kristoffer Barmen til Eurosport på spørsmål om hva han syns om supporternes oppførsel i pauseintervjuet.

Men den hete stemningen på stadion var ikke over med dette.

Som svar kort tid etter fyrte Vålerenga-fansen et banner som ble stjålet fra Brann-fansen før kampen. Nå har situasjonen roet seg på stadion og kampen er i gang igjen. Et utbrent banner og svimerker i kunstgresset er nå det synlige sporet etter en ny hendelse med bluss på tribuner i norsk fotball.

Situasjonen på Intility Arena skjer bare en uke etter at kampen på Åråsen mellom Vålerenga og LSK ble stoppet da en rakett ble sendt ut på banen der det også ble kastet bluss på banen. Det kom på toppen av tribunekaos, og vold og trusler mot politiet som har ført til at tre personer ble pågrepet i etterkant av kampen.

– Dagens hendelser på Åråsen er overraskende, skuffende og uakseptable. I løpet av helgen og frem til første arbeidsdag i neste uke må vi skaffe oss mest mulig oversikt over det som er et trist kapittel i norsk fotball, skrev Fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt i en sms til VG etter kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga.

Mot slutten av første omgang klarte Vålerenga å få hull på byllen og scoret ved Herolind Shala og laget leder kampen til pause.

Publisert: 03.11.19 kl. 20:34 Oppdatert: 03.11.19 kl. 20:57







