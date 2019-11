Her hylles gull-heltene av «hele» Molde: – Skal være helt bajas!

MOLDE (VG) Plassen utenfor Hotel Alexandria i Molde var stappfull da Magnus Wolff Eikrem (29) og Molde ble hyllet etter at gullet var sikret. Kaptein Ruben Gabrielsen (27) er klar for en lang natt.

– Jeg skal ha det jævlig gøy i hvert fall. Barnevakt er på plass, så ungen min trenger jeg ikke tenke på før i morgen kveld, sier Molde-kapteinen til VG etter at gullet var sikret søndag kveld.

Molde feide Strømsgodset av banen med hele 4–0 da de sikret sitt fjerde gull i Eliteserien siden 2011 – og det første gullet siden 2014.

Nå er gullguttene klare for en lang natt i Molde by.

– Vi er en stille og rolig gjeng, men i dag blir det mye tull. Det håper jeg i hvert fall. Jeg skal være helt bajas! sier Gabrielsen og ler.

Slik blir gull-natten

Klokken kvart over ni forlot hele spillertroppen Aker Stadion i buss i retning Hotel Alexandria, bare noen hundre meter unna arenaen.

Der steg troppen ut av bussen iført drakter, hatter og skjerf i gull sammen med kjærester og familie.

Der venter en god middag sammen med kjente og kjære, men før middagen skulle gull-heltene hylles av supporterne.

På plassen utenfor hotellet var et tusentalls mennesker dukket opp for å feire sammen med sine helter.

Kapteinen Gabrielsen tok ordet på balkongen foran folkemengden og hauset opp supportere i gullrus.

– Fem år med tørke. Ingen gull på fem jævla år. Endelig! åpnet Gabrielsen med til øredøvende jubel fra folkemengden.

Også Molde-trener Erling Moe benyttet muligheten til å sende noen ord til sine trofaste følgere.

– Nå ser vi Molde. Vi ser Romsdalen. Vi ser Molde by. Det er så godt! Gullet er vårt. Det jeg føler på hver gang vi går ut på Aker stadion, det er følelsen av at vi kommer hjem til verdens beste folk, sa Molde-treneren til enda mer jubel fra folkemengden.

Sendte kompisen på polet

Magnus Wolff Eikrem både scoret og assisterte Ohi Omoijuanfo i gullkampen. Han var ekstra fornøyd med at gullet ble sikret rett før en to uker lang landslagspause.

– Nå blir det en toukers feiring! Det skal vi nyte, sier Eikrem og gliser.

Eirik Hestad var lykkelig over at Molde klarte å innfri forventningene før den avgjørende kampen og hadde tatt grep på forhånd for å sikre en god gullfeiring: Han hadde sendt en kompis på Vinmonopolet.

– Varene står i kjøleskapet og er klare for å benyttes i kveld. Forhåpentligvis blir det en lang natt, sier 24-åringen med et lurt glis.

– Så får man håpe at man ikke går på en tidlig smell. Det har skjedd før. Man må holde seg i skinnet og satse på å holde lengst mulig.

