DIREKTØR: Lise Klaveness slår av en prat med trønderne Ole Selnæs (f.h.), Alexander Sørloth og Jonas Svensson på Mestalla i Valencia. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Klaveness med landslaget i Spania: – Trenerne er superstrenge med meg

VALENCIA (VG) Lise Klaveness (37) er – for første gang i rollen som direktør for elitefotball i NFF – på plass med det norske herrelandslaget før bortekampen mot Spania.

Klaveness dukket opp på landslagets siste trening på Mestalla i Valencia og ble stående og snakke med spillere og medlemmer av støtteapparatet før og under den timelange økten.

Det er første gang hun besøker A-landslaget for herrer, etter å ha brukt våren på å besøke forskjellige aldersbestemte landslag samt A-landslaget for kvinner etter at de kvalifiserte seg til VM, for å understreke hvor viktig dette var for forbundet.

– Selvfølgelig er A-landslaget for herrer veldig viktig for oss. Det er gøy for meg å være med her, sier Klaveness til VG og fortsetter:

– Jeg er opptatt av å ha en armlengdes avstand til alle lagene. Trenerne er sjef på sine lag når de er ute, mens jeg representerer NFF og prøver å plukke opp ting hvis vi kan hjelpe til hjemmefra. Jeg er først og fremst bare med som delegasjonsrepresentant.

TETT PÅ: Lise Klaveness fulgte nøye med under Lars Lagerbäcks prat med spillerne før treningen på Mestalla. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Gjør ikke som Semb

– Skal du snakke noe foran spillerne?

– Ikke annet enn å si hei og gi litt info om den nye eliteavdelingen. Dette er spillere som er ute i verden, så når de er på landslaget prøver jeg å fortelle litt om hva som skjer inne hos oss. Vel vitende om at de har et veldig tøft kampfokus. Trenerne er superstrenge med meg. Jeg får toppen fem minutter, og «that’s it». Det er blitt litt en fleip med det, at jeg skal fortelle det som mange unge mennesker kanskje mener er verdens kjedeligste ting, sier Klaveness.

Hun sier hun har «ingen annen agenda enn å være tett på trenerne for å følge opp på generelt plan», og at hun ønsker å «se nivået på nært hold».

Den 15. september gikk den tidligere landslagsspilleren og NRK-eksperten inn i sin nye rolle, mens Nils Johan Semb gikk fra å være toppfotballsjef til å bli sportssjef på A-landslaget for herrer. Samtidig ble NFF delt inn i to avdelinger: Elite og utvikling.

I februar valgte Semb å slutte som sportssjef fordi han mente rollen ble for snever.

Han pleide å være med på alle reiser med herrelandslaget og var svært tett på landslagssjef Lars Lagerbäck , enten det var som sportssjef eller som toppfotballsjef. Det kommer ikke Klaveness til å være i like stor grad. Hun forklarer:

– Det som er viktig å få frem, er at jeg er leder for eliteavdelingen, og at jeg er personalsjef for disse menneskene. Mens Nils Johan hadde fagansvaret for toppfotball, har jeg i tillegg ansvar for administrasjon, budsjett og alt på kontoret. Det er en veldig ulik jobb.

– Nils Johan har også en annen bakgrunn. Han er jo trener, mens jeg har kommet inn uten trenerbakgrunn og vært veldig tydelig på at jeg ikke skal stå og peke retning for norsk fotball alene, sier Klaveness.

– Tror hun har for mye å gjøre

Lars Lagerbäck sier at han ikke tror Klaveness har regnet med å skulle være med laget «dag ut og dag inn».

– Jeg tror hun har for mye å gjøre, flirer svensken, som leder sin første landslagssamling uten Nils Johan Semb som sportssjef eller toppfotballsjef.

– Hva har endret seg nå som Semb ikke er med?

– Nils Johan hadde en veldig viktig rolle for meg i begynnelsen. Så har vi diskutert frem og tilbake, og han kjente at det var like bra at han gikk videre. Jeg fikk veldig mye hjelp av ham rundt hvordan NFF fungerte, og han kjente spillerne bedre enn meg, sier Lagerbäck.

22.03.19 21:53