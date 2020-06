Klopp vil ikke ha statue: – Kan ikke sammenlignes

Liverpool-legende Steven Gerrard har bedt eierne starte med å få opp en statue av Jürgen Klopp utenfor Anfield, men det vil ikke tyskeren ha noe av.

Nå nettopp

30 års ventetid var endelig slutt da det torsdag ble klart at Liverpool har vunnet Premier League 2019/2020. Etter storhetstiden ledet av ikoner som Bill Shankly, Bob Paisley og Kenny Dalglish, har ligatittelen nærmest ligget som en forbannelse over Merseyside-klubben de siste tiårene.

Men ledet av Jürgen Klopp virker laget til å være på vei inn i en mulig ny storhetstid, og har i løpet av de siste 13 månedene vunnet Champions League, klubb-VM og Premier League.

Det har altså gjort sitt til at tidligere kaptein, Steven Gerrard, i et intervju med The Athletic tidligere i juni ba eierne om å starte arbeidet med å få opp en statue av Klopp utenfor Anfield så fort ligagullet var sikret.

Rundt Anfield er det i dag statuer av både Shankly og Paisley, og den ene langsiden er oppkalt etter Kenny Dalglish.

PÅ SOKKEL: En statue av Bill Shankly er plassert like utenfor The Kop. Foto: PETER POWELL / EPA

Under en pressekonferanse fredag fikk Klopp spørsmål om Gerrards utsagn, og tyskeren bemerket raskt at statuene av både Shankly og Paisley kom opp lenge etter at de døde (Dalglish lever også fremdeles).

– Jeg vil fremdeles leve i 30–40 år til, så jeg er ikke interessert i statuer. I hvert fall ikke min levetid. Jeg er manageren for dette laget, og vi vant ligaen. Jeg forstår at folk er positive, og jeg er positiv, men vi trenger ikke sammenligne meg med disse ikoniske figurene, sier Klopp.

Da Bill Shankly kom til klubben i 1959, var Liverpool på det nest øverste nivået, men med skotten som sjef tok Liverpool store steg og vant ligaen tre ganger, før han ga seg etter seieren i FA-cup-finalen i 1974.

LIGAMESTER: Jürgen Klopp er på vei mot legendestatus i Liverpool. Her kommer han til huset sitt i Formby etter å ha feiret gullet. Foto: PETER POWELL / EPA

– Jeg vet ikke eksakt hvor lenge Bill Shankly var i klubben, men tenk på hva han gjorde og måten han løftet opp klubben fra 2. divisjon. Bob Paisley som var hans assistent, tok over og vant så godt som alt. Kenny Dalglish spilte for denne klubben, ble spillende manager og fikk umiddelbar suksess.

Dalglish var også manageren som ledet Liverpool til ligagull i 1989/1990-sesongen, som frem til årets sesong altså var den siste sesongen med ligagull for Liverpool.

– For meg kan det ikke sammenlignes. Jeg har vært her i fire og et halvt år. Jeg kom fra Tyskland og har prøvd å gjøre jobben min. Jeg elsker byen og jeg elsker klubben, men det trengs ikke å gjøre noen sammenligning.

Publisert: 26.06.20 kl. 23:20

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 31 28 2 1 70 – 21 49 86 2 Manchester City 31 20 3 8 77 – 33 44 63 3 Leicester City 31 16 7 8 59 – 29 30 55 4 Chelsea 31 16 6 9 55 – 41 14 54 5 Manchester United 31 13 10 8 48 – 31 17 49 VIS MER Champions League

