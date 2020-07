Hurtigguiden: Bodø/Glimt

Stadion: Aspmyra stadion

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 5635

11eren

Kommer til å stå i grunnstrukturen 4-3-3 i 30 kamper. Gjør noen endringer i måten de presser på både hjemme og borte, sett opp imot hva de møter. Ligger for eksempel ofte lavere og mer kompakt mot lag som liker å ha ball, men som ikke er så dyktige i den fasen, og/eller har et tregt backledd. Står ofte høyt mot lag som har lite bakromstrussel, de anser seg som mye sterkere enn, eller lag de har stor respekt for med tanke på hva de kan gjøre i etablert angrep. Har enkeltspillere/posisjoner de kan «leke» litt med sett i sammenheng med dette.

Dette var 11eren i første serierunde:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Foto: Carina Johansen

Kjetil Knutsen (tredje år som hovedtrener) liker å angripe på sidene og er opptatt av relasjoner og hurtig ballbehandling offensivt. På siste 1/3 er det også veldig stort ettertrykk av spillere med ofte mange innløp i boksen (se video). Knutsen bygde laget på et lag som ofte lå lavt når det forsvarte seg. Denne tilnærmingen kan de enda velge i utvalgte kamper, men de sist sesong så vi dem oftere i litt høyere press. Stort fokus på eget spill offensivt og defensivt, med små justeringer opp mot motstander og hjemme-/bortebane.

Scoret over 2 mål i snitt per kamp i fjor (64)

Laget som scoret klart mest i 2. omg. i 2019 (37 mål) sammen med Molde (39 mål)

Laget som, sammen med Ranheim, slapp inn flest mål siste 15 min av kamper (16 mål imot)

Det yngste laget (snittalder på startellever) i Eliteserien 2019

Laget med klart flest driblinger i 2019

Laget med klart flest handlinger av enkeltspillere som førte gjennom ledd i 2019

Marius Lode

Spilleren som dro/driblet av ledd oftest med suksess – bør tas hensyn til.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Philip Zinckernagel

En av spillerne i ligaen som hadde flest skudd totalt gjennom sesongen, og den som definitivt avsluttet mest fra distanse utenfor 16 meter.

Foto: Mats Torbergsen

Se samtlige av Zinckernagels 74 skuddforsøk fra 2019:

Haakon Lunov

Nå nettopp

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:00

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser