Koteng om RBK Kvinner: – Mye nærmere Champions League enn herrene

TRONDHEIM (VG) RBKs styreleder Ivar Koteng kalte innføringen av et kvinnelag «den viktigste saken» på fjorårets årsmøte. Et halvt år senere har RBK Kvinner spilt sin første seriekamp, og retter blikket mot toppen av Europa.

– Hadde vi startet et eget lag så hadde vi ødelagt for Trondheims Ørn, sier Koteng.

Rosenborg hadde tenkt en stund at de ønsket et kvinnelag, men Trondheim huset også en av de mest tradisjonsrike klubbene i Norge. Trondheims Ørn stod med syv seriemesterskap på øverste nivå, flest sammen med LSK Kvinner og leder maratontabellen i norsk kvinnefotball.

Derfor ble Rosenborg og Ørn enige om et samarbeid. Ørn skulle bli til RBK, men fortsatt stå som en egen enhet og et eget lag. Endringen ble gjort før denne sesongen.

VG møter RBK-lederen på et hotell i Trondheim kun et halvt døgn etter at han fikk se tidenes første Rosenborg-kamp i Toppserien, på nettopp Koteng Arena. Familiebedriften er nemlig sponsor av kvinnelaget.

Når han får spørsmål om hvordan opplevelsen var, lyser noe opp i øynene til Ivar Koteng.

– Det var storveis, og litt høytidelig. Og så spilte de «Bilde tå'n Ivers» i pausen. Det gjør noe med meg hver gang, sier Koteng og ler.

– Det var veldig artig, og en veldig god fotballkamp, slår han fast, og legger til at det ikke var ufortjent at RBK tok poeng mot den regjerende mesteren LSK Kvinner:

Veien mot et RBK-lag i Toppserien har ikke alltid vært tydelig. Tilbake et par år, i 2017, sa klubben at det ikke var aktuelt med et kvinnelag.

– For noen år siden så syntes vi at vi hadde mer enn nok med herrene, for å få struktur, sier Koteng, og fortsetter:

– Så har vi vel tenkt en stund at det å ha et kvinnelag, eller et samarbeid med et kvinnelag, er viktig. Men Ørn var jo på topp av maratontabellen, så vi synes det var ganske arrogant å starte et damelag.

For halvannet år siden kom beskjeden om at Ørn gjerne ville samarbeide med herrelaget. Det startet prosessen for RBK Kvinner.

– Fra Ørn sa at de gjerne ville bli til Rosenborg, og til årsmøtet i fjor gikk det veldig fort. Og i Rosenborg har det ikke vært noen vesentlig motstand, forteller Koteng.

På det nevnte årsmøtet kjempet Koteng en kamp for å beholde vervet som styreleder i klubben - og vant. Men på årsmøtet uttalte han at innføringen av kvinnefotball var «kveldens viktigste sak».

– Jeg tror at det er viktig i et likeverdsperspektiv. Det er den ene siden, at det er rett på grunn av det. Det andre er at det antagelig er kommersielt rett for fotballen. Vi får plutselig en halv befolkning til som kan identifisere seg med navnet «Rosenborg». Den effekten kommer Rosenborgs herrer til å oppleve som veldig viktig. Vi tror partnere og samfunnet går i den retningen. Har du ikke det her på plass, så er de ikke partnere med deg. Den samfunnsutviklingen tror jeg skjer på to til fem år, sier Koteng.

GJENVALGT: Ivar Koteng ble gjenvalgt, og Rosenborg avgjorde at de skulle satse på kvinnefotball. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Både Toppserie-spillerne og eksperter har det siste året bedt Eliteserie-klubbene om å satse på kvinnefotball. Ute i Europa satser flere store klubber på kvinnefotball, men Koteng mener hjelpen går begge veier.

– Jeg tror ikke at herreklubbene får store partnere og sponsorer hvis de ikke har kvinnelag. Så på en måte kan du si at kvinnefotballen er med på å berge herrefotballen og. Det er som er hånd i hanske, sier Koteng.

Slik er det også mellom RBKs kvinne- og herrelag. Koteng sier de foreløpig samarbeider godt på markedssiden, og at begge klubbene har høstet av det. I tillegg deler de erfaringer og råd, og samtalene om å samarbeide på det sportslige er i gang. Koteng er tydelig på at Trondheims Ørn også hadde krav til Rosenborg om samarbeidet.

– Hvis ikke vi som klubb hadde ambisjoner om å spille Europa-cup fort, så har vi ikke noe å gjøre sammen.

Og Europa er langt fra umulig, mener styrelederen.

– Vi mener at Champions League ligger mye nærmere kvinnesiden enn herresiden. Vi tror vi kan få store sportsopplevelser, rett og slett, sier Koteng.

Klubben har satset beinhardt fra første sekund. De har hentet landslagsveteranene Kristine Minde og Lisa-Marie Utland hjem fra profflivet i utlandet, og samtidig fylt på med stortalentene Julie Blakstad (19), som ble kåret til årets unge spiller i fjor og hadde tilbud fra Chelsea, og Celine Nergård (20).

– Det er svært viktig. Hvis jeg skal være litt objektiv, tror jeg det er veldig stor sjanse for at vi kan bli blant de tre beste. Ørns gode sportslige tilbud, og navnet vårt, har ført til at de synes det er interessant, forteller Koteng.

Det neste målet er å vippe LSK Kvinner av tronen. De har vunnet Toppserien seks ganger på rad.

– Ja, det er klart. Det er i hvert fall viktig at LSK får ordentlig konkurranse, for det hever det sportslige nivået. Det ene er spenningen, og det andre er for utvikling og kvalitet. Jeg tror det er smart at man får konkurranse, rett og slett. Alle blir bedre av det, sier Koteng

– Og så er det klart at for publikum og media så er det mye artigere at man ikke vet hvem som er seriemester i mai.

FØRSTE KAMP: RBK jubler etter utligning mot LSK Kvinner. Foto: Ole Martin Wold

