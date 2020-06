Tabber og Børven-hat trick spolerte Fagermos gjensyn med eksen

SKIEN (VG) (Odd – Vålerenga 4–1) Dag-Eilev Fagermo (53) la ikke lokk på seg selv da han for første gang returnerte til Skagerak Arena etter at han ble Vålerenga-trener. Men det ble ikke comebacket han hadde håpet på.

– Når 2–1 kommer så er det et lag som ikke er noe lag. Da blir det som det blir, sier en skuffet Fagermo til Eurosport etter kampslutt.

Mannen med 13 år bak seg som Odd-trener var seg selv fullt ut da han ledet sitt nye lag fra bortebenken i Skien.

Det var roping på dommeren, med- og motspillere – og full jubel da VIF gikk opp i en tidlig ledelse takket være et straffespark av Matthías Vilhjálmsson.

«Sett deg ned», sang Odd-fansen. Noen av de som satt like bak VIF-benken, benyttet anledningen til å sende noen verbale stikk til gamlesjefen. Det tok 53-åringen med humor – og slang humørfylt med leppa tilbake mot tribunen.

Men han var ikke like fornøyd da Odd, bare seks minutter etter Vålerengas åpningsmål, reduserte på spesielt vis: Keeper Kristoffer Klaesson, som har vært involvert i flere rotete situasjoner denne sesongen, var på bærtur og bommet i sitt forsøk på å fange et frispark av Espen Ruud; isteden havnet ballen hos Vebjørn Hoff, som klarte å lure ballen inn ved stolpen forbi en Magnus Lekven som trolig kunne gjort mer for å avverge situasjonen.

– Det er ikke bra nok. Det er en følgefeil, sier Fagermo til Eurosport etter kampen.

Fagermo ristet på hodet. I pausen var Aron Dønnum åpen om frustrasjonen.

– Det er tullete å slippe inn det målet vi gjør, sier VIF-profilen til Eurosport.

TUNGT GJENSYN: Dag-Eilev Fagermo håpet nok på en bedre opplevelse i sin første bortekamp mot Odd som Vålerenga-trener. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Den samme setningen kunne trolig oppsummert kveldens andre Odd-scoring også. Denne gangen var oppbyggingen mer av det klassiske slaget, da Ruud fant Torgeir Børven med et hardt og presist innlegg. Avslutningen hans traff rett på Klaesson, men VIF-keeperen rotet det nok en gang til og lot ballen glippe i nettet.

– Kristoffer er litt uheldig der, istemte Fagermo.

En usynlig Børven dukket opp som den målsniken han er, og det skulle komme flere muligheter for den RBK-klare storscoreren: Klaesson – igjen! – rev Filip Jørgensen over ende i feltet og lagde straffespark, som Odd-angriperen sikkert satte i mål.

TUNG DAG: Kristoffer Klaesson gjorde flere feil i tapet mot Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

På overtid dyttet Børven like gjerne inn sitt tredje mål for kvelden.

Fjorårets toppscorer i Eliteserien har allerede rukket å score fem mål på de tre første rundene og topper dermed statistikken også denne sesongen. Det spørs om Mushaga Bakenga, som var til stede på Skagerak Arena i påvente av en overgang til skiensklubben, klarer å følge opp Børvens strålende målsnitt.

Men enn så lenge kan Jan Frode Nornes og Odd glede seg over sesongens første seier, som garantert smakte ekstra godt da den kom mot klubblegenden og Nornes’ gamle læremester Fagermo. Han har trolig opplevd mer gledelige bussturer enn den som går fra Skien til Oslo sent onsdag kveld.

