Nakkim fra Vålerenga-vraket til Mjøndalen-leder: – Lettere å bruke spillere som kommer utenfra

MJØNDALEN (VG) Oslo-gutten Markus Nakkim (23) gipset høyrehånden i Vålerenga-fargen blå før møtet med klubben han vokste opp i, men ikke fikk bli voksen i. For han var søndagens hjemmetap litt ekstra surt.

– Jeg har vel ikke lagt skjul på at jeg hadde utrolig lyst til å vinne den kampen her, sier han med hvit gips på armen.

Da VG møtte han noen dager tidligere var den blå.

– Det var to mulige farger – blå og rosa. Det ble blå, smiler han før søndagens møte med Vålerenga.

Mjøndalen-forsvareren er ikke i tvil:

– Hadde de hatt brun, hadde jeg tatt det.

Nakkim pådro seg hånd-bruddet i 1-2-tapet mot Molde. Torsdag trente han for fullt, men etter et ortoped-besøk fikk han fatt i en mer fotballvennlig gips.

Midtstopperen spilte samfulle 90 minutter, men det endte med tap etter noen kontroversielle dommeravgjørelser.

– Det var veldig, veldig skuffende.

Han kunne også fått seg en scoring i løpet av den første omgangen.

– Det er en syk redning av Klaesson. Det hadde smakt godt å få den scoringen, men sånn ble det ikke, sier han skuffet.

I vår ble det brudd mellom Markus Nakkim og Vålerenga. Nakkim gikk gradene i Oslo-klubben og gjorde alt for å spille seg inn i Enga-forsvaret.

– Vi har fått en leder i forsvaret. Det var en type vi så etter. Han er allerede en del av kapteintemaet vårt, roser Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

BRUN OG BLID: Markus Nakkim etter kampen mot Kristiansund på Consto Arena. Foto: Geir Olsen

Med Nakkim på plass hadde Mjøndalen bare sluppet inn seks ligamål (syv etter søndagens kamp) før helgens runde. Det var best i Eliteserien, sammen med Bodø/Glimt (nå syv) og Rosenborg (fortsatt seks).

Hansen ramser opp de positive Nakkim-sidene: Fotballsmart, duellsterk og i tillegg god med ball.

– Hvis man ikke får tillit, er det vanskelig å få vist hva man kan. I store klubber er det mange å velge mellom, og unge spillere har ofte litt vanskelig for å slå igjennom i egen moderklubb. Det er lettere å bruke spillere som kommer utenfra, sier Hansen, som er snar med å tilføye at «det gjelder for oss også».

Mjøndalen-keeper Sosha Makani blir lagt merke til for mer enn redningene:

– Vi hentet Nakkim og satte ham rett inn på laget her. Det var det han manglet i Vålerenga.

I fjor høst gikk flere fotballprofiler ut og kritiserte Vålerenga for å være for dårlig på Oslo-gutter, men VIF avfeide kritikken.

Nakkim, som har bodd på Grünerløkka «hele livet» og som nå pendler til bygda, har aldri møtt Vålerenga i en tellende kamp før.

– Vil du «vise dem» eller er det bare gode følelser?

– Nei, hva skal jeg si? Det er en spesiell kamp for min del. Det viktigste er at Mjøndalen leverer bra, sa Nakkim før kampen.

– Er det riktig å si at det var tungt å gå fra Vålerenga, men at du har fått det fint her?

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å lykkes i Vålerenga. Jeg var veldig lysten på det, og jeg brukte mange år på å prøve å slå gjennom. Det ble ikke som jeg hadde håpet. Da endte jeg her. I ettertid er det et av de beste valgene jeg her tatt. Jeg har fått tillit og trygghet, og da presterer man på banen. Det er det jeg har ønsket meg hele tiden.

– Fikk du sjansene du fortjente i Vålerenga, eller var det din egen «feil» at du ikke klarte å spille deg til fast plass?

– Altså igjen; jeg føler at jeg gjorde alt jeg kunne for å slå gjennom i Vålerenga. Jeg var god på trening, og jeg var 100 prosent profesjonell og dedikert. Så velger jeg å fokusere på det som skjer nå. Jeg er fornøyd med å bli satset på her.

– Synes du Vegard Hansen har rett når han sier at det er letter å bruke spillere som kommer utenfra?

– Når du har hentet en spesifikk spiller for en grunn, er det naturlig at man får mer tillit. Samtidig mener jeg at det ikke er noen grunn til at det skal være vanskeligere for lokale spillere å slå gjennom i moderklubbene sine. Hvorfor det er sånn, det har jeg ikke noe svar på.

– Men det stemmer nok at det er sånn, legger han til.

