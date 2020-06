VIL ÅPNE MER: Trond Giske mener voksne fotballspillere også bør kunne komme i gang med sesongen sin fra 1. august. Her er han på RBK-kamp i 2014. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Giske med nytt krav: Ber regjeringen åpne voksenfotballen

Trond Giske (Ap) mener regjeringen også bør gi voksne breddefotballspillere muligheten til å spille fotballkamper fra 1. august.

Oppdatert nå nettopp

Det sier stortingspolitikeren til VG bare minutter etter at det ble kjent at barn og unge kan spille kamper og turneringer igjen om fem uker.

– Det er bra at regjeringen tar til vettet, men det går konsekvent litt for sakte. I det ene øyeblikket stemples man som fotballbølle fordi man vil åpne opp, og i det andre øyeblikket gir de etter, sier Giske.

Helseminister Bent Høie (H) har vært under et massivt press de siste dagene: Politikere fra flere partier, samt profilerte idrettsnavn, har krevd en åpning av barnefotballen i sommer.

– Nå gjenstår det å gi de voksne muligheten til å spille kamper. Når 800 mennesker kan samles for å se fotball og drikke øl, eller fylle danskebåten - og folk kan dra på treningsleir til Danmark uten å gå i karantene etterpå, så må voksne få muligheten til å avvikle fotballsesongen sin. Det er meget godt dokumentert hvem som er på banen i hver kamp og dermed lett å drive smittesporing, sier Giske.

les også Solbakken tar kraftig corona-oppgjør med norske myndigheter: – Det er bare gærent

Han synes det er et paradoks at en 18 år gammel fotballspiller kan spille kamp fra 1. august, men en spiller på 22 år ikke får lov til dette under dagens regelverk.

VG avslørte i forrige uke hvordan helsemyndighetene ikke anbefaler en ny vurdering rundt åpning av barne- eller breddeidretten før 1. september. Dette trosser altså regjeringen nå.

– Bør vi ikke høre på FHI og Helsedirektoratet, som tross alt er ekspertene på dette?

– Det er ulike vurderinger som skal settes opp mot hverandre. Det kan ha en stor helseskadelig effekt dersom mange voksne slutter med idretten sin. Det finnes andre sektorer som jeg ville tenkt var mindre viktig enn det å drive med breddeidrett. I valget mellom det å ha åpne barer til 03 på natta og det å drive idrett, så er breddeidretten hakket foran, sier Giske.

– Det valget handler vel også om arbeidsplasser?

– Ja, absolutt. Jeg ser det. Men dette er avveininger. Vi skal åpne så mye som mulig og stenge så mye som nødvendig, sier han.

HAPPY: Idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kulturminister Abid Q. Raja (V) uttrykte glede over å kunne åpne barneidretten igjen i en pressemelding fra sitt eget departement i dag.

– Jeg er glad for at jeg nå har fått anledning fra helsemyndighetene til å gjenåpne barne- og ungdomsidretten fra 1. august. Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet, sier han.

Men så sent som i går, mandag, forsvarte helseminister Bent Høie (H) valget om å ikke åpne opp for barne- og ungdomsidretten.

les også NFF-undersøkelse: Klubbene sliter med å få inn treningsavgifter

Det samme gjorde statsminister Erna Solberg da hun gjestet Dagsnytt 18 på NRK på fredag.

– Når du avviker fra énmetersregelen er du tett på. Du får kamper hvor barn og unge er tett på. Vi sa ja til det av treningshensyn, men går du ett skritt, så kommer det neste: Hvorfor gjør dere det ikke for voksne? Av og til må vi sette grenser, sa Solberg.

I dag, tirsdag ettermiddag, sier Abid Raja følgende om veien videre i pressemeldingen som ble sendt ut:

– Jeg kommer til å jobbe videre for at vi skal kunne åpne de delene av idretten som fortsatt har begrensninger, men det er helsemyndighetene som gjør de avgjørende vurderingene ut fra den rådende smittesituasjonen i samfunnet.

VG har forelagt Giskes uttalelser for Raja. Han har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

NIF-TOPP: Berit Kjøll vil møte Abid Raja etter sommerferien for å diskutere veien videre. Foto: Frode Hansen

Fornøyd Kjøll

I Norges Idrettsforbund man svært godt fornøyd med regjeringens avgjørelse tirsdag ettermiddag:

– Dette er utrolig viktig og det er en sann lettelse for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning som vil bidra til å hindre frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har de noe å se frem til etter fellesferien, sier idrettspresident Berit Kjøll til VG.

– Synes du det er rart at Erna Solberg forsvarte avgjørelsen om å si «nei» i Dagsnytt 18 på fredag, og helseminsiter Bent Høie gjorde det samme så sent som i går i VG?

– Jeg skal ikke kommentere på det. Jeg har hatt en løpende og god dialog med kulturministeren om betydningen av å åpne opp igjen for barn og unge, og jeg har hatt troen på at det skulle komme en gladmelding i da. Det har blitt jobbet intenst fra mange hold, sier Kjøll.

Hun er, sier hun, enig med kulturminister Abid Raja om å møtes etter fellesferien for å diskutere videre gjenåpning av breddeidretten for alle over 20 år, altså de som ikke berøres av tirsdagens avgjørelse.

Da vil man også diskutere mulige løsninger for større publikumsarrangementer i norsk idrett.

Publisert: 23.06.20 kl. 17:24 Oppdatert: 23.06.20 kl. 17:46

Fra andre aviser