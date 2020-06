Sesongens første seier for Haugesund: – En befrielse!

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Haugesund 0–1) Kristoffer Velde kvittet både seg selv og lagkameratene med en tung bør fra skuldrene etter å ha sikret Haugesund årets første trepoenger mot et svært blekt Sandefjord.

– Ballen kom gjennom til meg, og jeg pleier å være sikker i slike situasjoner. Så jeg hadde en god følelse der, sier Kristoffer Velde til VG.

– Du visste du ville score?

– Ja!

Situasjonen som gjør at matchvinneren kommer litt ekstra rett i ryggen inn i pressesonen etter kampen, skjedde etter bare et kvarters spill. Et lavt oppspill fra høyreback Benjamin Tiedemann Hansen gikk gjennom to uoppmerksomme Sandefjord-ledd, fikk en retningsforandring, og endte i beina til Kristoffer Velde på full fart i bakrom.

Venstrekanten skar inn, holdt forsvareren unna, fra 12–13 meter skjøt han ballen forbi keeper Jacob Storevik og i mål - helt nede ved nærmeste stolpe.

– En befrielse, sier Velde, og sikter til at laget endelig har tatt sesongens første seier - i fjerde forsøk.

Gutter mot menn

For den ene scoringen var nok til å gi Haugesund tre poeng. I første omgang var det rett og slett klasseforskjell på lagene - med et Haugesund som presset Sandefjord høyt, aldri lot hjemmelaget etablere noe spill og tvang dem ut på endeløse forsvarsløpeturer fra side til side.

I duellene var det tidvis gutter mot menn - der Haugesund-spillerne både var litt raskere, litt sterkere og virket å gå inn med et høyere ønske om å komme ut med ballen.

– Det var fullstendig overkjøring, sier Helge Sandvik.

Haugesund-keeperen måtte tåle mye kritikk da en særdeles lite heldig inngripen i feltet førte til 2–1 ble til 2–2 hjemme mot Kristiansund. Mot Sandefjord var han sjef både i feltet og på streken - med flere utboksinger og et par kjemperedninger én mot én.

Fra keepertabbe til banens beste

– Fra tabbe mot Kristiansund til BB med en 7´er på VG Børsen?

– Koselig, sier Sandvik, før han pliktskyldig skynder seg til å legge til at mange var gode hos Haugesund.

– Men jeg hadde noen gode inngripener i annen omgang.

– Det virket som du hadde bestemt deg - det var ikke mye nøling når du gikk ut?

– Nei. Det går en liten faen i meg i dag.

– Frustrerende

I annen omgang så det ut til at frykten for å rote bort seieren tok over for Haugesund. Laget begynte å gjøre feil, la seg lavere og Sandefjord fikk spilt på seg litt mer selvtillit.

Hjemmelaget kom likevel ikke nærmere enn en avslutning fra Kristoffer Normann Hansen i stolpen, mens Sandvik stoppet et forsøk fra Sivert Gussiås.

– Det går mye på selvtillit. Vi må tørre å vise oss frem, ville ha ballen, prøve å bryte gjennom. Det blir enkelt å forsvare seg mot oss når vi holder ballen foran dem, sier Normann Hansen.

– Det er frustrerende å løpe etter hele veien. Vi bli slitne, og får ikke til spillet vårt i det hele tatt, sier midtstopper Sander Moen Foss.

– Sitter på spiker

Mens Sandefjord nå har ett poeng på tre ganske svake kamper etter åpningsseieren mot Odd, peker pilen andre veien for Haugesund. To tap er blitt fulgt av uavgjort og så seier. Og at det den var viktig, bekreftet jubelbrølet til assistenttrener Sebastian Brydegaard i det dommer Tom Harald Hagen blåste for full tid.

– Det har vært mange tekniske feil, vi har manglet selvtillit og ikke fått flyt, sier trener Jostein Grindhaug til VG.

– Og det var derfor frykten tok over i annen omgang?

– Ja. Selv om det er bare er fjerde runde, ser det ut som vi sitter på spiker. Jeg skulle ønske vi var tøffere. Men det var godt å få tre poeng!

MATCHVINNER: Kristoffer Velde scorer for Haugesund i eliteseriekampen i fotball mellom Sandefjord og Haugesund på Sandefjord Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

