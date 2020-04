PÅ ULLEVAAL: Utenlandsproffene Caroline Graham Hansen, Cecilie Fiskerstrand og Ingrid Moe Wold trener i Oslo for tiden. Foto: Terje Skeie, NFF

Landslagsprofiler kunne vært isolert i Spania: – Vi er heldige

Lagvenninnene til Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen (25) og Madrid-profil Ingrid Moe Wold (30) har knapt fått forlate boligene sine på seks uker.

Parallelt har Graham Hansen og Moe Wold kunnet trene på Ullevaal stadions nydelige gressmatte, sammen med blant andre Brighton-keeper Cecilie Fiskerstrand.

Etter at landslaget hadde deltatt på Algarve Cup i Portugal i begynnelsen av mars, dro spillerne hjem til Norge for det som skulle være noen dagers opphold. Kort tid etterpå innførte plutselig Spania et portforbud for nasjonens innbyggere.

– Det er lukket ned i Barcelona. Folk får ikke gjort annet enn å være hjemme. Jeg tror det begynner å tære på for mange, forteller Graham Hansen til VG.

– Lagvenninnene mine i Spania sitter bare innendørs. De har ikke lov til å gå ut. Vi er heldige. Vi har gode muligheter her. Det blir lagt godt til rette med Ullevaal og trening på Olympiatoppen, sier Moe Wold.

HJEMME I OSLO: Caroline Graham Hansen under trening på Ullevaal sammen med Mats Møller Dæhli. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Stor uvisshet

Begge er inne i sin første sesong i den spanske toppdivisjonen Primera División. Nå vet ingen av dem om serien 2019/2020 blir ferdigspilt.

For Graham Hansens del kan det innebære at hun går glipp av trofeer. Da ligaen ble stoppet med ni runder igjen, ledet Barcelona med ni poeng til Atlético Madrid.

– Det kommer forskjellige beskjeder hele tiden. Man skulle helst ha fått lov til å spille om de titlene man har kjempet for hele sesongen, sier 25-åringen, som har scoret syv ganger og stått for ni målgivende pasninger i spansk seriesammenheng etter overgangen fra tyske Wolfsburg sist sommer.

Fikk ønskestart

Moe Wold signerte for Madrid CFF i januar. Hun forteller at overgangen har vært positiv for henne. Den mangeårige LSK Kvinner- og landslagsbautaen følte hun trengte nye utfordringer, og det opplevde hun å få i Spania før virussituasjonen oppsto.

– Det gikk jo veldig bra. Jeg trivdes kjempebra. Det var en veldig god start for min del de månedene, så det var veldig kjedelig at det ble en stopp.

Hun er samtidig glad for at hun er hjemme i Norge og har muligheten til å utfolde seg på en annen måte enn det som er tilfelle i Spania.

Ullevaal-trening

I tillegg til Moe Wold, Graham Hansen og Fiskerstrand, har også herrelandslagets Joshua King og Mats Møller Dæhli trent på Ullevaal den siste tiden.

Kvinnespillerne opplyser at de kjører fotballøkter på nasjonalarenaen minimum mandag, onsdag og fredag, men at de har den til disposisjon så ofte de vil.

– Vi har mulighet til å bruke Ullevaal hver dag. Det er veldig fint å få lov til å være utpå en så god matte. I tillegg løper jeg og trener styrke. Så det blir ofte to økter om dagen, forteller Graham Hansen, som har vist frem hvordan hun holder ballfølelsen vedlike også hjemme i hagen:

Landslagssjefen forlenget

På «hjemmebane» mottok hun og de andre norske landslagsjentene nylig beskjeden om at Martin Sjögren fortsetter som sjef til etter at det utsatte EM-sluttspillet er gjennomført i 2022. Det er hun glad for.

– Det er veldig bra. Det hadde vært tungt å begynne med en ny trener inn mot et nytt mesterskap. Vi er veldig fornøyd med Martin, sier Graham Hansen, noe Moe Wold også uttrykker.

– Det ble veldig godt mottatt. Jeg snakket med ham her om dagen. Det var som jeg sa til ham da: «Det var vel ingen av oss som hadde tenkt oss noe annet.»

Publisert: 29.04.20 kl. 04:58

