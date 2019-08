UTSATT FOR RASISME: Tirsdag tok Manchester United kraftig avstand fra supportere som pepret Paul Pogba med rasistisk hets. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

Manchester United skal møte Twitter etter Pogba-rasisme

Etter at Manchester United offentlig tok avstand fra rasistisk hets mot Paul Pogba tirsdag, har det sosiale mediet Twitter erkjent at de må gjøre mer for å forebygge rasistisk oppførsel.

– Vi vet vi må gjøre mer for å beskytte brukerne våre. Rasistisk oppførsel har ingen plass på vår plattform, og vi fordømmer det på det sterkeste, sier en representant for Twitter til Sky Sports.

Den sosiale mikrobloggtjenesten har fått mye kritikk for å ikke ha noe filter på hva brukerne kan skrive. Tirsdag formiddag slapp Manchester United en pressemelding der de tok sterkt avstand fra rasismen Paul Pogba ble utsatt for.

Midtbanespilleren fikk ifølge klubben en mengde rasistisk sjikane i kjølvannet fra sin straffebom borte mot Wolverhampton.

– Alle i Manchester United reagerer med avsky på de rasistiske ytringene som ble rettet mot Paul Pogba i går kveld, og vi fordømmer det på det sterkeste. Menneskene som ytret disse synene, representerer ikke verdiene til klubben vår, skrev klubben i en pressemelding.

Tidligere i sesongen har Chelsea-spissen Tammy Abraham opplevd det samme. I etterkant av klubbens uttalelse, gikk flere medspillere ut og støttet Pogba – og koblet på Twitter for å ansvarliggjøre dem.

– I løpet av de neste ukene kommer Twitter-representanter til å møte Manchester United, Kick It Out (antirasistisk organisasjon) og alle andre sivile samfunnsdebattanter som ønsker å høre om Twitters proaktive arbeid mot rasistisk hets på nett, sier talspersonen.

Manchester-politiet sier til Sky Sports at det ikke er åpnet en etterforskning av hetsen mot Pogba, ettersom det ikke er komme anmeldelse av den.

Publisert: 21.08.19 kl. 15:49