Denne «ukjente» Glimt-trioen herjer i eliteserien: – Helt konge

BODØ (VG) Hvem hadde trodd at disse tre skulle bli eliteseriens heteste angrepstrio? Men Håkon Evjen (19), Geir André Herrem (31) og Amor Layouni (26) har levert mål og assist på løpende bånd. Onsdag varmet de opp til Vålerenga-kampen med å se filmen om Diego Maradona.

De ville neppe blitt gjenkjent på Karl Johan. Men suksess-trioen hentet fra Mjølner, Åsane og Elverum har til sammen stått for 22 målpoeng på 12 seriekamper for Bodø/Glimt: Evjen (4 mål+3 assist), Herrem (4+1) og Layouni (6+4).

– Men vi hadde forventet det. Vi vet hva vi kan, er farlig i hvert angrep og kan gjøre mål i hver kamp. Selvtillit er det viktigste i fotball, slår svenske Layouni fast med et smil.

– Helt konge. Vi har hatt progresjon gjennom sesongen og forbedret oss fra uke til uke, mener Geir André Herrem.

Men Glimt er så godt gående at en av dem kan havne på benken i Oslo fredag. Philip Zinckernagel var glimrende – og scoret – da han kom inn for Herrem i 3–0-seieren over Odd sist søndag.

Hetest av alle er tenåringen fra Narvik. Håkon Evjen var banens beste i toppkampen.

– Han er helt unik. Håkon løper mye og i høy fart. Han bryr seg aldri hvem han spiller mot. Har ingen begrensninger i hodet sitt. Han ser bare muligheter, fastslår Kjetil Knutsen og legger til:

– Det er ingen spillere i eliteserien som er bedre på å gjenvinne ballen.

Sønnen til tidligere cupvinner med Glimt, Andreas Evjen, flyttet fra Narvik til Bodø som 16-åring.

– Det beste valget jeg kunne tatt. Jeg kunne ikke gått noen bedre klubb. Jeg er utrolig takknemlig, sier han selv og synes det er «utrolig deilig» å få tillit fra start i kampene. Slike stortalenter har med tiden ofte forsvunnet fra Bodø til Trondheim.

– Det neste steget for Håkon er ikke til Rosenborg. Det er ut av landet, mener trener Knutsen.

– Det som skjer, det skjer. Men jeg trives veldig godt her i klubben og med å være på 2. plass i ligaen. Vi har en fin mulighet som vi må ta vare på, sier Evjen selv.

Det er spesielle dager i Bodø/Glimt. Torsdag bisettes tidligere spiller Arild Berg. Men ute på Aspmyra jobbes det uansett hardt. Intensiteten er høy når 12 grader og sol gjester Glimt-treningen sammen med VG. Glimt trener på relasjonene.

I fjor hadde de store problemer med å avgjøre kamper – spilte hele 14 uavgjorte – og mistet i tillegg 10-målscorer Kristian Fardal Opseth.

– Vi vet hvor vi har hver andre. Ikke minst inne i boksen. Vi er blitt sammensveiset. Jeg vet hvor Geir og Håkon er. Det gjør det lettere for meg å posisjonere meg, sier Amor Layouni – ifølge VG-børsen eliteseriens tredje beste spiller tett fulgt av Evjen.

Den løpssterke venstrekanten har vokst til en stor suksess etter at Glimt hentet ham fra daværende kollega i 1. divisjon, Elverum, for to år siden.

Ting har langt fra vært like selvfølgelig for Geir André Herrem. Den ett drøyt år eldre kusinen, Camilla Herrem, har vunnet alle mulige titler med håndballjentene. Mens fetter «Gix» spilte i seks klubber før han endelig i fjor debuterte i eliteserien som 30-åring.

– Det er helt, helt ufattelig at han ikke har spilt eliteserie før, mener Knutsen som kjenner Herrem godt fra sin tid som trener i Åsane. Nå mener treneren at spissen jobber godt med både fysikken og bunn-nivået. Og kan fortsette på toppnivå i noen sesonger til.

– Han har aldri vært skadet og har fortsatt toppfarten inne, sier Kjetil Knutsen.

– Veldig gøy. Det var på tide. Jeg skulle ønsket at jeg hadde fått vist mer av den trusselen jeg kan være i bakrommet. Men det har fungert bra slik det har vært til nå. Vi har flere strenger å spille på som forhåpentligvis kommer i løpet av sesongen, sier Herrem selv.

Kjetil Knutsen mener at miljøet i spillergruppen er spesielt godt i Glimt. Spillerne er mye sammen også utenom trening i den tette nordlandsbyen. Etter trening og spillermøte onsdag dro hele laget sammen for å se Asif Kapadias dokumentarfilm om Diego Maradona. Den har norgespremiere samtidig som Glimt møter Vålerenga på Intility Arena fredag.

– En fantastisk spiller, sier Layouni.

– Veldig interessant personlighet. Maradona gikk fra være kulthelt og Gud til å bli hatet av nesten alle. Jeg vil anbefale alle å se den, sier Herrem etter å ha tilbrakt 90+6 minutter med den argentinske legenden på lerretet.

