JUBEL: De engelske jentene feirer 1–0-scoringen - som kom ved kapteinen Steph Houghton. England vant 3–0 i en kaotisk fotballkamp. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

England-stjerne: – Norge spiller fotball på den riktige måten

VALENCIENNES (VG) Chelsea- og England-stjernen Fran Kirby (25) sier hun er imponert over det hun har sett av Norge i VM.

De engelske jentene varmet opp til åttedelsfinalen mot Kamerun med å se Norge-Australia på TV lørdag, og Kirby lot seg imponere av lagkameratene Maria Thorisdottir, Maren Mjelde og det norske landslaget som hun mener «spilte med hjertet utenpå drakten» mot Australia.

– Norge har spilt en del virkelig god fotball i denne turneringen. Jeg synes de nå spiller fotball på den riktige måten. Det er derfor vi må gå til kvartfinalen fullt forberedt og ikke ta noe for gitt, sier 25-åringen til VG etter 3–0-seieren i kaoskampen mot Kamerun her i Valenciennes.

– Vi har stor respekt for Norge, og vi vet at det kommer til å bli tøft, sier Kirby og forteller at de norske lagkameratene i Chelsea «har snakket mye» om hun som blir den tredje norske lagkameraten i London-klubben etter VM, Guro Reiten.

– Jeg gleder meg til hun kommer til Chelsea, så får vi bruke de neste dagene til å kartlegge henne før Norge-kampen. Men på torsdag er det ikke Chelsea som gjelder, men England mot Norge - og da blir det England hele veien, sier hun og ler.

Millie Bright, Chelsea-forsvareren som spilte sin tredje kamp i dette mesterskapet lover ingen «mind games» før kvartfinalen.

– En styrke

– Nei, det blir det ikke. Vi er lagkamerater, og før vi skiltes ønsket vi hverandre alt godt i VM. Så er det selvsagt sånn at når kampen blåses i gang på torsdag så er det vi mot dem, og vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å vinne.

NORGE NESTE: England har hatt mye å juble for og er ubeseiret i VM. Her er det målscorer Alex Greenwood som blir gratulert etter 3–0-målet mot Kamerun. Fra venstre Ellen White, Alex Greenwood, Millie Bright og Fran Kirby. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– England har hvilt mange spillere og gitt nesten alle spilletid, Norge har benyttet få spillere. Hva tenker du om det?

– Det har vært managerens valg, men det er en styrke at vi kan rotere på laget og fortsatt få jobben gjort. Vi får matchet oss forsiktig utover i mesterskapet men får minutter og kamper slik at vi er så «fresh» som vi kan være. Det er en lang turnering hvis du har ambisjon om å gå til finalen. Derfor har denne praksisen vært viktig for oss.

– Så dere skal ikke reise hjem på fredag?

– Nei, forhåpentligvis ikke. Men det blir spennende å møte Norge nå, sier Millie Bright.

For fire år siden, i Canada, dro ikke England hjem før etter at de hadde slått Tyskland i bronsefinalen. Da var Norge et hinder som ble passert på veien i åttedelsfinalen.

Tidligere landslagsspiller Cathrine Dekkerhus vurderer kvartfinalen slik:

– England er en kjempetøff motstander, men jeg har troen på at at Norge kan gå enda et hakk videre. Særlig hvis vi lykkes med å score flere spillemål. Norge har vært bunnsolide i VM, men våre mest kreative spillere kan lykkes enda bedre på den siste tredjedel av banen.

– Selv om det ble ekstraomganger, vil jeg si at de norske jentene har en fordel av at de spilte lørdag og England søndag. Norge kom på plass i Le Havre søndag og har litt bedre tid på seg, sier Dekkerhus til VG.

Publisert: 24.06.19 kl. 07:16