Graham Hansen med VAR-slakt da USA gikk til finale

(England - USA 1–2) England brant straffe minutter før slutt, og USA gikk til finalen. Karma, mener Norge-stjerne Caroline Graham Hansen.

England fikk straffen etter at dommer hadde brukt flere minutter på å se situasjonen hvor Ellen White gikk i bakken.

På Twitter går Norges Barcelona-profil Caroline Graham Hansen til angrep på hvordan VAR har fungert i mesterskapet, hvor Norge røk ut i kvartfinalen mot nettopp England.

– Det VAR karma! VAR er blitt brukt konsekvent feil gjennom hele VM! Ødelgger fotballen, skriver hun på Twitter, og følger opp.

– Ingen klar feil= VAR skal ikke brukes. Dommeren trenger 10 min per situasjon for å bestemme seg, skriver hun videre.

Manglet stjernen

Uansett er USA klare for VM-finale etter seier 2–1.

Nå er Sverige eller Nederland siste hinder for en fjerde VM-tittel for amerikanerne. For England ble det stopp i semifinalen - akkurat som i VM for fire år siden.

Den store «snakkisen» i timen før kampstart var at Megan Rapinoe, USAs største stjerne både på og utenfor banen, ikke startet.

– De har alltid spillere å sette inn, og er nok favoritter i en finale uansett, mener NRK-ekspert Melissa Wiik.

Ryktene verserte om at det var taktiske årsaker, men da hun knapt deltok på oppvarmingen var det åpenbart at det var en skade.

Ifølge Fox Sport er det en hamstring-skade som holdt Rapinoe ute av kampen, noe som betyr at mesterskapet kan være over for USA-profilen.

Rapinoe har vært i søkelyset under VM med fem scoringer, samt en offentlig feide med president Donald Trump.

Te-feiring

Men USA klarte seg godt uten stjernespilleren, og det var Rapinoe-erstatter Christen Press som headet inn 1–0, etter at England-stjernen Lucy Bronze feilberegnet.

Englands Ellen White var delt toppscorer i VM med Rapinoe og Alex Morgan før semifinalen. Etter 20 minutter gikk hun til topps alene da hun styrte inn 1–1.

Men Morgan ville ikke være dårligere, og ordnet 2–1 til USA med et vakkert hodestøt, og dermed sto også hun på seks mål i VM. 30-åringen feiret med å simulere at hun drakk av en tekopp, for å spøke med engelskmennenes te-tradisjon.

VAR-annullering og straffebom

USAs Becky Sauerbrunn var nære å gjøre 2–2 da hun sleivsparket ballen mot eget mål, men den snek seg utenfor.

Etter pause ble White spilt gjennom alene med keeper. Hun scoret sikkert, og England jublet - men så skulle VAR sjekke. Dommerne på bakrommet sjekket, og kunne se at spissen var noen centimeter i offside med den ene foten. Korrekt - men så marginalt du kan få det.

Med få minutter igjen fikk White assistanse fra VAR. Dommeren så ikke at hun ble tatt i feltet, men etter å ha sett gjennom repriser i flere minutter, ble det pekt på straffemerket.

Men England og straffer i VM er som kjent ingen god kombinasjon. Kaptein Steph Houghton leverte et svakt straffespark som Alyssa Naeher enkelt reddet.

