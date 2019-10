Graham Hansen fullroser Barcelona etter seier: – Det har bare vært positivt

(Barcelona – Minsk 5–0) Caroline Graham Hansen (24) vartet opp med to målgivende pasninger da Barcelona høvlet over Minsk i Champions League i den første av to åttendedelsfinaler.

Kampen var ikke mer enn seks minutter gammel da den norske 24-åringen tok ned ballen i Minsks 16-meter og traff høyrefoten til Asisat Oshoala presist med en hard, flat pasning – Graham Hansens første målgivende for katalanerne i denne sesongens Champions League.

– Det var veldig moro å spille i dag, det er alltid gøy å spille når man får mange involveringer og spillet flyter, sier den norske angriperen til VG, som også var sentral da Barcelona slo Juventus ut av turneringen i forrige runde.

Barcelona-dominansen fortsatte innledningsvis – og det var så vidt de refleksgule gjestene fra Hviterussland fikk låne ballen. Da kampuret tikket mot 20 minutter var det på ny tid for en assist fra den norske høyrevingen, denne gangen fra corner. Med et innoverskrudd innlegg fra venstresiden siktet hun seg inn på hodet til Marta Torrejón, som enkelt nikket ballen bak Natalija Voskobovitsj i Minsk-buret til 2–0.

SERVITRISE: Caroline Graham Hansen var meget god mot Minsk. Foto: Alex Caparros / Getty Images Europe

Knappe to minutter etterpå la Aitana Bonmatí på til 3–0, og punkterte i realiteten kampen. Samme Bonmati var frempå igjen etter 26 minutter og hjemmelaget kunne ta en vel fortjent pause med 4–0 i målprotokollen. Graham Hansen ble klappet av banen etter 57 minutter, men hevder det ikke lå noen som helst dramatikk bak byttet.

– Jeg har slitt med en «trøkk» fra forrige match og trent lite, så de ville nok bare være grei med meg siden vi spiller ny kamp på søndag.

Barcelona nøyde seg med ett mål i 2. omgang og fastslo sluttresultatet via Jennifer Hermoso seks minutter før fulltid.

Dermed har landslagsstjernen og Barcelona en fot godt plantet i turneringens kvartfinale, der hennes tidligere klubb Wolfsburg og Ada Hegerbergs Lyon sannsynligvis vil være aktuelle motstandere i trekningen.

Returoppgjøret spilles 30. oktober i Hviterussland.

Øvrige resultater i første av to kamper (1/8-finale) Biik Kazygurt – Bayern München 0–5 Wolfsburg – Twente 6–0 Brøndby – Glasgow City 0–2 Slavia Praha – Arsenal 2–5 Fortuna Hjørring – Lyon 0–4 Manchester City – Atlético Madrid 1–1 Breidablik – Paris Saint-Germain 0–4

Styrer unna kaoset

Caroline Graham Hansen byttet ut den tyske innlandsbyen Wolfsburg for den spanske østkysten i mai og meddeler VG at hun trives «veldig godt»:

– Det har bare vært positivt så langt og det er gøy å kjenne at man utvikler seg hver dag. Det har vært et bra miljøskifte og et bra sted for meg å komme, og jeg lærer noe nytt hver dag, sier Graham Hansen – som bor på trygg avstand fra kaoset som har herjet i Barcelonas gater de siste dagene.

Tidligere i uken ble ni katalanske politikere dømt til fengsel, noe som har fremprovosert store demonstrasjoner i Barcelonas gater. Demonstranter har måtte flykte opprørspolitiets gummikuler og det har hersket uro i gatene.

– Vi ser ikke noe til det der jeg bor, men jeg har en bror som landet midt i kaoset, så det var litt skummelt. Så lenge man ikke befinner seg i sentrum, så merker man ikke til det, sier hun og bemerker at klubben har oppfordret spillerne om ikke å oppsøke sentrum, der det er varslet ny demonstrasjon fredag.

Glimrende norsk uke

Graham Hansen er ikke den eneste som har gjort seg bemerket i Champions League denne uken. Onsdag tangerte Ada Hegerberg (24) turneringens scoringsrekord – 51 mål – da hun gjorde to mål i Lyons kamp mot Fortuna Hjørring. Den deler hun med tyske Anja Mittag, men oddsen er lav for at 24-åringen troner alene på toppen om ikke veldig lenge.

Ingrid Syrstad Engen noterte seg også for en lekker målgivende pasning i Wolfsburgs 6–0-seier over nederlandske Twente:

