Drømmestart for Norge i VM: – Kunne ikke drømt om mer

REIMS (VG) (Norge-Nigeria 3–0) De norske jentene viste seg fra sin beste side, og kjørte over Nigeria i første kamp.

Oppdatert nå nettopp







De maktet ikke å score et eneste mål på 270 minutter i EM for to år siden og reiste hjem som tabelljumbo. I kveld scoret Norge tre mål på 37 minutter etter en litt famlende start her på flotte Stade Auguste Delaune.

– Å starte med 3-0 her, er sykt deilig. Vi kunne ikke drømt om mer, sier Guro Reiten til VG. Sliten og trøtt står hun i pressesonen med pokalen etter å ha blitt kåret til banens beste.

Det var fullt fortjent. 24-åringen lyktes med det meste lørdag kveld.

– Det er ekstremt skjønt. Vi byr på en veldig god kamp. Det er så fantastisk kult å se at jentene byr på denne fotballen, sier landslagstrener Martin Sjögren til TV 2.

– Vi viste at vi er et forbasket godt lag. Dette bygger selvtillit, men det er kun første steg i VM, legger han til.

– Det er sinnsykt deilig å få det ut når det gjelder, sier Ingrid Hjelmseth, Norges keeper, til norsk presse.

les også Folkebørsen: Slik spilte Norge i åpningskampen

Cornervariant

De nigerianske spillerne kom dansende inn til stadion, men da Norge fikk sin første corner etter 17 minutter, sov forsvaret. Guro Reiten og Caroline Graham Hansen tok en kort variant. «Caro» rundet én spiller før hun slo ut til en umarkert Reiten. Skuddet hadde retning mot det lengste hjørnet, men ballen skiftet retning via hånden til en forsvarsspiller og i mål.

– Vi pratet om at de ikke hadde kontroll i egen boks. Jeg hadde troen på at vi skulle score på corner, sier Reiten.

les også De hadde noe å fortelle oss

Reiten, som var god og lyktes med det meste i kveld, hadde regien også på 2–0-målet i 34. minutt. Da serverte hun Lisa-Marie Utland som klinket til med høyrefoten. Skuddet gikk rett over hodet på keeperen.

– Jeg er sykt lettet nå. Vi har full kontroll på kampen. Utrolig digg, sier Caroline Graham Hansen til TV 2.

VG Live - vi fulgte hvert spark på ballen i vårt livestudio

Tre minutter senere lå ballen i nota igjen etter at en presset Osinachi Ohale satte ballen i eget mål på et innlegg fra Isabell Herlovsen som var ment for hodet til Lisa-Marie Utland.

arrow-left





















expand-left arrow-right

Fartstrøbbel

Nigeria var ikke ufarlige. Gang på gang kom de seg gjennom på Norges venstreside hvor Kristine Minde virkelig slet med farten til lynraske Francisca Ordega.

Til tider var det småkaotisk i det norske forsvaret, men hvis ikke Maren Mjelde eller Maria Thorisdottir ryddet unna, så var keeper Ingrid Hjelmseth stødig og våken.

FULL JUBEL: Her har Guro Reiten nettopp sendt Norge i føringen i VM-åpningen mot Nigeria. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

2. omgang ble sjansefattig. Nigeria hadde med et par unntak fint lite å komme med, og Norge virket fornøyd og tok ikke unødige sjanser fremover.

– 3–0 holder i massevis, sier Hjelmseth.

Nå kan de norske kvinnene begynne å tenke på en langt tøffere motstander, Frankrike, som vant sin åpningskamp mot Sør-Korea 4–0.

– En ekstrem tøff motstander, sier Sjögren.

Den går i Nice på onsdag. Norge flyr dit allerede i morgen etter en restitusjonsøkt på formiddagen her i Reims.

Vi oppdaterer saken!

Publisert: 08.06.19 kl. 22:55 Oppdatert: 08.06.19 kl. 23:42