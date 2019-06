STJERNENS NEI: Ada Hegerberg varmer her opp før Champions League-finalen 18. mai. Den kampen avgjorde hun med tre mål. Men hun er ikke med Norge i VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Svensk kommentator: Norge bedre uten Ada Hegerberg

(Norge – Nigeria 3–0) Norge storspilte mot Nigeria i VM-åpningen. Etter kampen var ikke Ada Hegerberg savnet, ifølge Expressen-kommentator Tomas Pettersson.

– Du kan ta det med ro, Ada. Ditt gamle Norge klarer seg «hvor bra som helst uten deg», skriver Pettersson i Expressen.

Før VM-starten var Ada Hegerbergs nei til landslaget det store temaet i utenlandsk presse når det kom til Norge.

Tre dager før VM-åpningen tok det også fyr i norsk presse da Ada Hegerbergs intervju med Josimar/Morgenbladet kom ut. Der kom Gullball-vinneren, som brøt med landslaget etter EM-fiaskoen for to år siden, med hard kritikk av NFF.

Lyon-spissen sa hun ble psykisk knekt av å spille på landslaget. Oppmerksomhet ble ikke mindre da Martin Ødegaard gikk ut mot Hegerberg.

Da VM endelig kom storspilte Norge tidvis. Nigeria ble knust 3–0:

En perfekt åpning, etter fiaskoen med null poeng i EM, sist mesterskap for to år siden.

– Norge fikk sin egen Zlatan-sak. Resultatet? Nøyaktig det samme. Selv Norge ble bare bedre uten sin kranglende verdensstjerne, skriver Pettersson.

Han viser til Zlatan Ibrahimovic, som ikke var med Sverige i VM sist sommer. Ibrahimovic droppet også landslaget ved andre tilfeller.

Kommentatoren mener at Norge har en verdensstjerne i laget selv uten Hegerberg. Nemlig Caroline Graham Hansen.

Expressen-profilen savnet ikke Hegerberg et sekund.

Pettersson mener Norges landslagssjef Martin Sjögren var avhengig av seier mot Nigeria.

– Hadde Sjögrens Norge tapt, hadde han garantert også tapt jobben sin, skriver Pettersson.

Hans Backe, svensk trenerveteran, stusser på situasjonen rundt Hegerberg og landslaget.

– Legg kortene på bordet: Dette her er hvorfor jeg ikke representerer Norge, sa Backe nylig ifølge Expressen.

KOMMENTATOR: Tomas Pettersson. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I intervjuet med Josimar pekte Hegerberg på en rekke ting hun var misfornøyd med. Hun mener at kvinnelandslaget, uavhengig av aldersnivå, aldri har blitt tatt seriøst. Hegerberg sa også at treningene, arbeidet før og etter kamp, samt ledelsen var for dårlig. NFF var ikke enig i kritikken.

Også internasjonalt vekker situasjonen oppsikt.

– Hun er ikke klar på hva hun mener og konkret hva årsaken er. Hadde hun vært det, ville hun fått langt mer respekt fra oss, sa Heather O’Reilly, som har 231 landskamper for USA, på Fox Sports sin sending.

Den tidligere tyske landslagsspilleren, Ariane Hingst, roser samholdet i det norske laget foran dette mesterskapet.

– Når man snakker med spillerne på laget virker de fornøyde. De er stolte, de er her for å representere landet, og de er her for å gjøre det sammen som et lag, forklarer Hingst.

Publisert: 09.06.19 kl. 04:04