Timålsthriller i Obos: Maigaard scoret dødball-hat trick

(Raufoss – Tromsdalen 6-4) Kampen mellom Raufoss og Tromsdalen kommer Mikkel Maigaard til å huske lenge. Dansken scoret fire, tre av dem på dødball, og var involvert i nok et mål i Raufoss’ 6-4-seier mot Tromsdalen.

Det var imidlertid bortelaget fra nord som kom best i gang, men på stillingen 1–3 etter 50 spilte minutter var det duket for Mikkel Maigaard-show. Følg med her:

54. min.: Kontant straffe i mål til 2–3.

62. min.: Rett i krysset i åpent spill fra omkring 17 meter.

66. min.: Frispark fra i overkant av 20 meter, også den rett i krysset.

På egen hånd hadde Maigaard snudd kampen på 12 minutter, og han var også svært delaktig da Snorre Strand Nilsen la på til 5–3 i det 81. minutt.

Da ble Maigaards frispark så vidt reddet, ballen gikk i stangen, før Strand Nilsen scoret på returen.

Lars Henrik Andreassen sørget for ny spenning med sin redusering til 4–5 med fem minutter igjen å spille, men igjen var dansken på pletten.

Igjen skrudde han ballen elegant i krysset.

– Er det mulig!? Danske Mikkel scoret fire mål og slo Tromsdalen helt alene, skriver lokalavisen Oppland Arbeiderblad - og gir ham en klar 10-er på børsen.

Raufoss tar seg opp på 19 poeng (5. plass) etter ti spilte kamper, mens Tromsdalen på sin side gikk på sitt sjette strake tap. Laget har bare ett poeng og ligger desidert nederst.

Mellom HamKam og Jerv endte det 2-2 etter at Markus Solbakken scoret sitt første mål på A-lagsnivå for hamarlaget.

Det skjedde på overtid, og på tribunen fulgte en stolt pappa, FCK-trener Ståle, med på sønnens bragd.

HamKam ligger på 9. plass med 13 poeng, mens Jerv er to plasser bak med to færre poeng.

Resultater fra Obos-ligaen søndag:

HamKam – Jerv 2-2 (1-0)

Mål: 1-0 Benjamin Blinderen Gleditsch (22), 1-1 Chuma Anene (53), 1-2 Martin Hoel Andersen (78), 2-2 Markus Solbakken (90).

KFUM Oslo – Notodden 4-1 (2-1)

Mål: 0-1 Martin Brekke (32), 1-1 Fisnik Kastrati (34), 2-1 Olav Øby (42), 3-1 Moses Mawa (64), 4-1 Kristian Brix (73).

Nest-Sotra – Strømmen 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Sivert Steinset (str. 43), 1-1 Senai Hagos (90).

Raufoss – Tromsdalen 6-4 (1-2)

Mål: 0-1 Håkon Kjæve (9), 0-2 Lasse Berg Johnsen (18), 1-2 Ikhsan Fandi Ahmad (20), 1-3 Gabriel Andersen (50), 2-3 Mikkel Maigaard (str. 54), 3-3 Maigaard (62), 4-3 Maigaard (66), 5-3 Snorre Strand Nilsen (81), 5-4 Lars Henrik Andreassen (str. 86), 6-4 Maigaard (89).

Start – Skeid 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Aron Sigurdarson (84), 2-0 Mathias Bringaker (90).

Aalesund – Ull/Kisa 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Aron Elís Thrándarson (43).

Sandefjord mot Sogndal startet senere, klokken 20.00. Resultatservice fra den kampen får du på VG Live.

