Lampard med refs etter VAR-drama

LONDON (VG) Flere omdiskuterte VAR-situasjoner preget mandagens nøkkelkamp mellom Chelsea og Manchester United. TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror ikke på forklaringen United-profil Harry Maguire.

Ole Gunnar Solskjærs lag vant til slutt 2–0 på Stamford Bridge, men det skjedde ikke uten kontroverser.

Utenom de godkjente hodemålene til Anthony Martial og Harry Maguire for gjestene fikk Chelsea to scoringer annullert av VAR: Først da César Azpilicueta så ut til å dytte Brandon Williams i ryggen før Kurt Zouma satte ballen i mål, så da Olivier Girouds fot var i offside før han headet ballen i nettet.

I tillegg sjekket VAR et mulig rødt kort til Harry Maguire i første omgang, da United-midtstopperen satte knottene i skrittet på Michy Batshuayi, men også denne gangen gikk avgjørelsen i favør gjestene.

– La oss starte med dommeravgjørelsene, for de er avgjørende, sier en tydelig misfornøyd Frank Lampard etter å ha entret presserommet på Stamford Bridge.

Chelsea-manageren utdyper:

– Maguire burde fått rødt kort, og så scorer han det andre målet. Det endret åpenbart kampen. Jeg mener at slike situasjoner er akkurat det VAR har blitt innført for. Dommeren kan ikke se det fra alle vinkler, og hvis han ikke sjekker TV-skjermen engang, så ser han det definitivt ikke. Den avgjørelsen var feil.

– Jeg mener at scoringen til Zouma også burde blitt stående. Først trodde jeg ikke det, fordi det så ut som en dytt fra Azpilicueta, men når man ser på det igjen, så blir han dyttet i forkant. Det var definitivt ingen klar og tydelig dommerfeil, og de godkjente først målet, sier Lampard.

– Jeg forstår ikke hvorfor dommeren ikke går og sjekker TV-skjermen. Jeg tror det har skjedd én gang denne sesongen, og det forstår jeg ikke. Det burde brukes, fullfører han.

Beskyldes for løgn

Maguire kom med en utfyllende forklaring på hvorfor han strakk ut benet sitt så knottene traff Batshuayi.

– Jeg vet at jeg traff ham, men jeg følte han kom til å falle over meg, og min naturlige reaksjon var å strekke ut benet mitt for å stoppe ham. Det var ikke et spark, og det var ikke med vilje. Jeg synes dommeren tok riktig avgjørelse. Jeg mente ikke å skade ham. Jeg ba om unnskyldning, sier United-stopperen til Sky Sports.

Den forklaringen kjøpte ikke fotballeksperter Jesper Mathisen i TV 2-studio.

– Her burde han vært sendt i garderoben. Forklaringen er ikke veldig god. I det intervjuet så lyver han. Den bevegelsen er ikke naturlig, sier sørlendingen.

Forsvares av Solskjær

Også i Sky Sports-studio var det bred enighet om at Maguire burde vært utvist. Både Roy Keane og Jamie Carragher, to tidligere Premier League-profiler, mente at Manchester United var heldige som ikke ble redusert til ti mann før pause.

Solskjær, på sin side, forsvarte spilleren sin på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg tenkte ikke på det i to sekunder engang. Han ble felt, rullet rundt, det virket som at Batshuayi kom til å lande på ham, så han satte ut benet for å beskytte seg selv. Det gjør vondt når du blir truffet der, selvfølgelig, men jeg tror det går bra, sier nordmannen.

Publisert: 18.02.20 kl. 09:35

