STRATEG: Belgiske Axel Witsel styrer Borussia Dortmunds midtbane. Her er han i duell med Eintracht Frankfurts Stefan Ilsanker lørdag kveld. Foto: AP

Dortmund-profil før møte med PSG-stjerner: – Veldig farlige

DORTMUND (VG) Axel Witsel (31) er forberedt på en svært tøff 8-delsfinale i Champions League mot Paris Saint-Germain tirsdag kveld.

En time etter 4–0-seieren over Eintracht Frankfurt lørdag kveld, kom Witsel gående rolig ut av Dortmund-garderoben under hovedtribunen på Signal Iduna Park.

Akkurat som i sin sentrale midtbanerolle for Erling Braut Haalands lag, virket det som 31-åringen hadde god tid. Da VG spurte Witsel om han ville prate, stoppet belgieren høflig opp. Han satte deretter pris på en gratulasjon for tre viktige Bundesliga-poeng, etter to tap sist uke.

– Takk skal du ha! Det var veldig viktig for oss å komme tilbake på vinnersporet. Vi ønsket å spille bra og vinne kampen. Vi slapp heller ikke inn noen mål, så vi er veldig glad. Det var virkelig viktig før kampen mot Paris, forteller Witsel til VG.

Neymar, Mbappé og Icardi

Mens Haaland trolig fikk litt ekstra selvtillit med sin niende scoring for klubben, kunne også resten av laget være fornøyde med tre poeng, totalt fire nettkjenninger og null baklengs mot Frankfurt.

Nå vil Witsel ta med seg den gode følelsen inn til tirsdagens storkamp mot PSG. Da vil superstjernene Neymar (28) og Kylian Mbappé (21) løpe ut på gresset i Dortmunds praktfulle fotballstue.

STJERNEDUO: Neymar og Kylian Mbappé leker tidvis med motstandere. På tirsdag skal Dortmund forsøke å stoppe dem. Foto: AFP

Å temme det franske hovedstadslagets målfarlige spillere, er en av verdens vanskeligste oppgaver for enhver motstander. Witsel advarer samtidig om den argentinske spissen Mauro Icardi (26).

– Det blir en vanskelig kamp. Det er et av Europas beste lag, men vi har også kvalitet. Vi må tro på oss selv, forteller Witsel.

– Hvordan vil dere angripe kampen?

– Vi må analysere motstanderen. Vi må se hvor de er sterke og hva som er svakhetene deres. De kommer til å være veldig farlige. Offensivt ... Neymar, jeg vet ikke om han er skadet, men han er farlig hvis han spiller. Så har de Mbappé – og Icardi i boksen. Du ser gjerne ikke Icardi så mye, men han scorer mål og er farlig. De har mye kvalitet. Vi må gjøre en veldig god kamp og prøve å ikke slippe inn mål. Det blir viktig før returmøtet.

Matchen i Paris spilles onsdag 11. mars.

GJEV MATCH: Achraf Hakimi, Haaland og Jadon Sancho feiret fire mål mot Frankfurt. Nå forbereder trioen seg på PSG. Foto: AP

– Derfor vi elsker fotball

Witsel har over 100 kamper for Belgia, som for tiden er rangert som verdens beste landslag. Han har vunnet titler i hjemlandet, Portugal, Russland og Tyskland. I tillegg har 31-åringen spilt og tjent store summer i Kina – men det er på grunn av kamper som den som venter tirsdag klokken 21.00 at han begynte med fotball.

– Ja. Jeg spiller fotball for matcher som dette. Det er alltid spesielt med Champions League, og vi møter et av topplagene. Det er derfor vi elsker fotball, forteller Witsel.

Dortmund-keeper Roman Bürki er av samme oppfatning. Den sveitsiske sisteskansen var glad for å holde nullen mot Frankfurt – og han ønsker å gjøre det samme på tirsdag. Bürki mener høstens opptredener i Europa viste at Dortmund kan slå hvem som helst. Da gikk tyskerne videre fra gruppe E sammen med Barcelona, mens Inter og Slavia Praha ble eliminert.

– Vi må spille på vår måte, forsvare oss godt og opptre som et lag. Vi må glede oss til denne kampen, sier Bürki til VG.

For Braut Haalands del blir kampen også en mulighet til å øke sitt vanvittige antall Champions League-nettkjenninger. På seks oppgjør for Red Bull Salzburg, scoret 19-åringen åtte ganger. Bare Robert Lewandowski har flere mål denne sesongen – med 10.

Publisert: 15.02.20 kl. 11:39

