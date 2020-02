NY DAG PÅ JOBBEN: Erling Braut Haaland oppsummerer dobbelen mot PSG med tommel opp. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Haaland svarer Rekdal etter «verdens beste»-melding

DORTMUND (VG) Kjetil Rekdal (51) lar seg rive med av det norske Champions League-eventyret, men Erling Braut Haaland (19) vil ikke være med på leken.

Rekdal sparte ikke på superlativene da han skulle beskrive Haalands to scoringer i tirsdagens åttedelsfinale mot PSG, som sendte 19-åringen tilbake på tronen av turneringens toppscorere denne sesongen (10 mål på 7 kamper).

«Haaland den STORE ... beste spissen i verden for øyeblikket», skrev det tidligere landslagsikonet på sin ferske Twitter-profil i forbindelse med Dortmunds 2–1-seier tirsdag kveld.

Da VG konfronterer ham med «verdens beste spiss»-påstanden fra Rekdal, svarer Haaland på typisk Haaland-vis; kort.

– Nei, jeg er ikke det, sier en nydusjet Haaland iført gul hettegenser og gul ryggsekk, bærende på UEFA-trofeet som banens beste spiller.

Det var ikke lange tiden han stoppet opp for de to norske TV-kameraene i pressesonen på Signal Iduna Park. Han svarte totalt på tre spørsmål og brukte 12 ord.

– Jeg koser meg, var det ene svaret.

– Det var helt fantastisk, var det andre.

Det var ikke bare Haalands to scoringer som forbløffet fotballverdenen tirsdag kveld. Det gjorde også sprinten hans etter en corner i første omgang, der han ifølge Sky Italia ble mål til 6,64 sekunder på 60 meter.

Verdensrekorden er på 6,34 sekunder, mens norgesrekorden er på 6,55 sekunder. Det hører selvsagt med til historien at Haaland startet i fart, men den franske TV-kanalen RMC omtaler tallene som «fullstendig galskap».

I de sene nattestimene tok han til sosiale medier for å komme med noen flere kortfattede meldinger. På Twitter lånte han slagordet til den anerkjente italienske journalisten Fabrizio Romano, ansett som en av verdens beste til å rapportere om overganger i fotballen:

På Instagram la Haaland ut bilder av seg selv som feirer 1–0-målet med å sette seg i lotusstilling. «ZENsasjonell seier», skriver han i billedteksten:

Etter det andre målet nøyde Haaland seg med å legge seg på ryggen mens lagkameratene kastet seg over ham. På spørsmål fra TV-kanalen DAZN om hva han tenkte i det øyeblikket, svarer Haaland:

– Jeg tenkte ikke for mye. Jeg nøt øyeblikket. Det er disse kveldene du lever for. Det er fantastisk.

Jærbuen må nok gni seg i øynene når han tar en titt på statistikken sin siden januarovergangen til Borussia Dortmund: Han har spilt syv kamper, kun fire av dem fra start, totalt 440 minutter, men allerede banket inn 11 mål – én scoring hvert 40. minutt.

Haaland er den spilleren som har scoret flest mål for en klubb blant Europas fem største ligaer siden han debuterte for Dortmund i januar. Ingen spiller på et Bundesliga-lag har noensinne klart å score 11 mål på sine syv første kamper i alle turneringer.

Han er den første Dortmund-spilleren som scorer i debuten sin både i Bundesliga, den tyske cupen og Champions League – og alle debutmålene kom på hans første skudd på mål.

Kun fire andre spillere har tidligere klart å score minst 10 mål i sin første sesong i den gjeveste europacupen: Just Fontaine (10 i 58/59), Claudio Sulser (11 i 78/79) og Liverpool-duoen Sadio Mané og Roberto Firmino (10 hver i 17/18).

– Jeg vet at jeg har mye å forbedre. Det så man i dag. Jeg må fortsette å jobbe hardt, svarer Haaland på DAZNs spørsmål om han «selv vet hvor god han er».

