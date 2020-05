De 23 største talentene i Eliteserien

Talenter. Et «vanskelig» ord, der det er lett å bomme, noe vi har gjort mange ganger. Her har vi prøvd å se inn i glasskula, tatt for oss spillere i Eliteserien som er født i 2000 eller senere. Hvem kan nå lengst? Her er vårt 23 gutt store utvalg av talenter i årgangene 2000–03.

Knut Espen Svegaarden

Geir Juva

Nå nettopp

Her er våre 23 kandidater:

Runar Hauge, kan Glimt, født 2001

Victor Boniface, spiss Glimt, født 2000

Frank Stople, keeper FKH, født 2002

Marcus H. Pedersen, back Molde, født 2000

