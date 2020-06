Tokmac Nguen fikk kjeft etter Floyd-markering: – De gir litt faen

Da Tokmac Nguen (26) scoret for ungarske Ferencváros i helgen, viste han sin støtte til afrikansk-amerikanske George Floyd, mannen som lørdag døde under en arrestasjon i USA. Da sa det ungarske forbundet ifra. Det frustrerer norsk-kenyaneren.

Det er søndag i Ungarn. I USA raser demonstranter i møte med politiet fordi de desperat forsøker å få frem budskapet om at politivold mot svarte mennesker i landet har gått for langt.

Dagen før ble politimannen som satte kneet på halsen til avdøde Floyd siktet for uaktsomt drap.

En hel verden har slengt seg på støtteerklæringene og beskjeden blir stadig klarere. I idretten også. Den engelske Dortmund-stjernen Jadon Sancho dro søndag opp skjorten og under sto det:

«Justice for George Floyd».

Samme dag vil Tokmac Nguen sende ut samme budskap. Han utlignet til 1–1 for Ferencváros mot Puskas Akademia søndag, og viste fram T-skjorten med:

«Justice for George Floyd».

Det ungarske fotballforbundet opplyste mandag at en lignende episode i framtiden vil medføre en straffereaksjon for hver enkelt hendelse.

– Jeg har egentlig ikke fått en forklaring på hvorfor det var galt av meg, sier Tokmac Nguen på telefon til VG fra Ungarn.

Han har vært i møte med klubben, og fått med seg FIFAs beskjed om at klubbene selv må vise «sunn fornuft».

– Jeg ser for meg at det handler om politikk i fotballen. Og rasisme har vært en stor sak i fotballen også, bare det siste året. De vil unngå for mange slike markeringer, men nå er det annerledes.

– At forbundet kommer med denne advarselen til meg viser at de gir litt faen i det som skjer verden rundt. De er jo helt på bærtur, sier 26-åringen.

LEVERER PÅ BANEN: Tokmak Nguen trives i Ungarn. Her i møte med russiske CSKA Moskva i Europa League sist høst. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Opplevd rasisme selv

Nguen er født i en flyktningleir i Kenya etter at foreldrene flyktet fra Sør-Sudan. Han er selv oppvokst i Norge. I Drammen vokste han opp som talentfull fotballspiller, og hadde det godt. Men han har selv fått oppleve rasisme, stygge ord og onde handlinger i sitt liv.

I 2017 fortalte tidligere Haugesund-spiller og norsk-somalier Liban Abdi om rasismen han fikk føle på i nettopp den ungarske ligaen.

– Jeg føler meg hjemme på fotballbanen. Derfor valgte jeg å sende min hilsen akkurat der, og jeg har fått heldigvis fått masse støtte fra folk her nede, lagkamerater og andre, forteller Nguen.

Han kjente på sinne da han så videoen av George Floyd-arrestasjonen for første gang. Nguen sier han sliter med å finne ord for hva han syns om det som ikke er første gang en video av politivold mot svarte mennesker skaper oppmerksomhet på jordkloden.

At situasjonen er som den er i USA bekymrer han stadig.

– USA er mitt favorittferiested. Jeg har reist til LA flere ganger og elsker det. Men vet du hva. Jeg tenker det må være tøft å oppdra ungene sine i det regimet der. Tenk på den redselen du må ha når ungen din er ute og situasjonene du kan havne i med hatefulle folk og til og med politi.

– Jeg er takknemlig for at jeg ikke har barn der.

Jadon Sancho gjorde det sammen som Nguen:

Ser lyst på fremtiden

Med tirsdagens teppelegging av sosiale medier i svart, folks budskap som spres på de samme plattformene – og med de enorme demonstrasjonene i bakhodet, håper Tokmac Nguen på en bedre verden.

– Denne gangen tror jeg folk virkelig har fått opp øynene. Alle vet hva som skjer, og flere har meldt seg på og vist sin misnøye. Jeg har en følelse av at det vil forandre seg for godt.

Men det bedyrer at det nettopp blir – «Justice for George Floyd».

– Med dommen George Floyds drapsmenn får, så vil det bli en samlet verden. Skjer det ikke. Da kan jeg ikke forestille meg hva slags scener vi får se.

PS: Tokmac Nguen har scoret syv mål og har åtte målgivende for Ferencváros som leder tabellen med ni poeng med syv kamper igjen å spille. Han trives svært godt og håper på en ny sjanse i Champions League, etter at de kom til Europa League i høst. Han sammenligner laget med Rosenborg i Norge, og sier fasilitetene til klubben er «upåklagelige».

