KLAR TALE: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (til høyre) og sportslig administrativ leder Jørgen Ingebrigtsen møtte VG onsdag ettermiddag, ved Intility stadion. Foto: Knut Espen Svegaarden

Fagermos Vålerenga-dom: – Har vært preget av kortsiktighet

VALLE HOVIN (VG) Han har bare vært ansatt i klubben i fire måneder. Men allerede nå tør Dag-Eilev Fagermo (53) å si følgende: At Vålerenga har vært «fanget av resultater» – med kortsiktige løsninger for å tilfredsstille supportere og media.

For mindre enn 10 minutter siden

– I tillegg har det kostet voldsomt med penger, uten at det har gitt stort tilbake, for noen. Det blir en ukultur når det brukes langt flere penger enn de man tjener – og i tillegg uten at det blir resultater, mener Fagermo – og rister på hodet der vi sitter på restaurant «Øst» ved Intility stadion og prater om den kommende sesongen.

Han kommer rett fra lagbilde-fotografering på stadion. Fagermo forteller at han i den forbindelse kikket på gamle lagbilder, som henger inne på klubbens nye stadion.

– Det ble seriegull i 2005 ja, men hvem var der da? Fire mann som hadde spilt i Premier League. Og det er klart, kjøper du inn sånne spillere så øker det sjansen for å vinne noe. Men det er det eneste som er vunnet også, påpeker Fagermo.

KLAR TIL START: Fredag starter det, VIFs første treningskamp hjemme på Intility, mot Jerv. Dag-Eilev Fagermo gleder seg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Da sportslig administrativ leder Jørgen Ingebrigtsen, som også deltar i intervjuet, prøver å skyte inn at «Vålerenga vant jo cupen i 2008 ...» – kommer det kjapt fra Fagermo:

– Cupen ja, den vant jo Hødd også. Og Follo var i finalen ... Nei, ut fra ressurser som er brukt i Vålerenga, så har det ikke vært mye å skryte av, sier Fagermo, kikker på Ingebrigtsen - og legger til:

– Oslo er jo en av de hovedstedene i Europa som har fått til minst – fotballmessig.

Ingebrigtsen nikker. Det er dette duoen mener de skal klare å gjøre noe med. Forutsetningen, som Fagermo påpeker, er følgende:

– Da må klubben våge å stå i det som er bestemt, ikke få panikk og skrote planene så fort det går litt imot. Vi må stå i strategien vår, helt fra toppen og til spillerne, ikke la oss prege om det kommer motgang, for det vil komme, sier Fagermo som mener følgende om hvor Vålerenga bør være:

– En stabil klubb som slåss om medaljer i Eliteserien hver sesong.

Han gjorde det med Odd, stort sett var klubben «der oppe», foran Vålerenga. I åtte av de 11 sesongene Fagermo trente Odd i Eliteserien, endte klubben foran Vålerenga på tabellen. Odds snittplassering siden 2009 er 5,5, for Vålerengas del er den 7,5.

Nylig tok Fagermo en spasertur i «VIF-land», gikk innom et par puber, snakket med folk. Han har hatt møter med supportere, han har satt seg inn i historien. Og han mener han har gjort det rette valget i karrieren sin.

ANSATT: 31. januar i år ble Dag-Eilev Fagermo presentert som Vålerenga-trener. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg kom langt med Odd, men jeg vant ikke noe. Og det er derfor jeg takket ja til Vålerenga, kom hit for å prøve å vinne gull. Det er ikke farlig å si det, mener Fagermo – som mener han har sett nok på fire måneder til å komme med noen konklusjoner/tanker.

– Vålerenga har vært preget av kortsiktighet. Og det er ingen suksess-faktor.

Han nevner noe av det som MÅ til hvis klubben skal få den suksessen den KAN oppnå, hvis ting nå gjøres på RIKTIG måte:

* Bygge en treningskultur.

* Kontinuitet i alle deler av klubben.

* Stå i strategien som er lagt, fra toppen og ned.

– Vi må ikke la oss prege, for da kommer vi ikke ut av denne rytmen, eller ukulturen som har vært der. Spørsmålet må stilles: Hvor lenge klarer klubben å «stå i det» hvis eller når motgangen kommer. Det blir helt avgjørende nå, mener Fagermo.

Han sier ikke det for å sikre seg, at VIF ikke skal være med fra start av.

Dag-Eilev Fagermo Født: 28. januar 1967. Klubber som trener: Skarphedin 1995–2002. Pors 2002–04. Notodden 2004–05. Strømsgodset 2005–08. Odd 2008–20. Vålerenga 2020-? Vis mer

– Det skal vi. Målsetningen til en klubb som Vålerenga skal alltid være høy, og vi skal tåle det presset. Resultater er selvsagt helt essensielt for meg, sier den nye VIF-sjefen.

Jørgen Ingebrigtsen forteller om en klubb som – nesten – hadde gjort seg uavhengig av tilskuddene fra eier Tor Olav Trøim - da corona-krisen kom. Han forteller om at budsjettet var kuttet og barbert, ved smarte valg, så tilskuddet kun skulle være på to millioner, mot «20 som det ofte hadde vært tidligere.»

– Det så veldig bra ut. Men så kom corona. Nå kan det nok ta noe lengre tid før vi er uavhengig som klubb, sier Ingebrigtsen.

– Det jeg sa klart fra om, når det skulle kuttes nå, var at det ikke måtte kuttes der det skal satses - det vil si på talentarbeidet. For da blir det nytteløst, hvis ikke det som er bestemt som satsingsområde ofres med en gang det må kuttes i utgifter. Sånn kan vi ikke ha det, mener Fagermo.

Han ser en klubb som har et voldsomt «uutnyttet potensiale», på inntektssiden.

– Interessen er der. Og gjøres ting riktig nå, så får vi et helt annet grunnlag i fremtiden. Det er masse talent i Oslo-området, og derfor satses det riktig nå, på unge, lokale spillere. Men de må brukes, og det skal vi gjøre, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Publisert: 05.06.20 kl. 09:51

