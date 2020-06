FULL TRIBUNE: Slik vil det IKKE se ut på tribunene når Premier League starter opp igjen, men TV-seere får muligheten til å høre fansen. Foto: Jason Cairnduff / X01095

Sky Sports vil bruke publikumslyd i Premier League

Sky Sports vil tilby publikumslyd fra dataspillet FIFA 20 når Premier League-sesongen starter igjen 17. juni.

Grunnet smittevernsnegler blir kampene uten tilskuere på tribunen. For å forbedre seer- og spilleropplevelsen, har Premier League etablert en rådgivningsgruppe som har lagt frem flere forslag til tiltak.

Det er 64 gjenstående kamper denne sesongen. Tiltakene skal gjøre at disse oppleves så normale som mulig ved fraværet av tilskuere, skriver The Telegraph.

TV-kanalen Sky Sports, som har rettigheter til Premier League, har allerede besluttet at deres seere vil kunne velge funksjonen med ferdig innspilt tilskuerlyd fra EA Sports FIFA 20. Det er laget lyd som er spesifikk for hver enkelt klubb.

– Med direktesendt idrett på vent i over to måneder, har vi brukt mye tid på å vurdere nye måter å kringkaste på for å få fans sammen, selv med avstand. Sky er ledende innen innovative sportssendinger, og vi er glade for muligheten til å dele noe veldig spesielt med hele landet. Vi ønsker at Sky Sports’ seere fremdeles skal ha best mulig seeropplevelse – på tross av at man ikke kan være til stede på stadion, eller se med familie og venner, sier administrerende direktør i Sky Sports Robert Webster til nettstedet.

Klubbsanger og virtuelle effekter

Forslagene som er lagt frem innebærer å kle opp tribunene designet for å minimalisere ekko fra spillerne og trenerne, og for å skjule tomme seter.

Det foreslås også videostream med opptil 25 fans fra hver klubb på monterte skjermer på tribunene, der kun bilde vil være tilgjengelig på stadion, mens lyd vil inkluderes i TV-sendingene. Slik skal spillerne kunne juble med supportere.

En annen tanke er at det satses mer på videoinnhold klubbene selv produserer på lagbussen, på hotellet og ved stadionankomst, samt monterte kameraer i spillertunnelene.

På selve stadion vil alternativet bli å spille av supportersanger før avspark, ved mål til hjemmelaget, i pausen, ved kampens slutt og under forsinkelser ved VAR-vurderinger.

TV2 avventer

Fotballsjef i TV 2, Eystein Thue, forteller til VG at det er ikke bestemt hvorvidt seerne vil ha mulighet til å oppleve de ulike effektene.

– Vi vil ta en endelig beslutning på det i starten av neste uke, sier han.

Diskusjonen har vært oppe i forbindelse med eliteserien også. VG har tidligere vært i kontakt med åtte av supporterklubbene til de 16 lagene. Syv av dem var da imot forslaget om fiktiv stadionlyd.

Sportssjef Morten Johannessen i Discovery er konfrontert med supporternes misnøye, men la ikke forslaget dødt da VG snakket med han i slutten av mai.

– Det som er viktig er at vi finner en løsning som funker for både klubber, spillere og de som skal sitte hjemme og se kampen. Derfor er det veldig bra med tilbakemeldinger fra alle kanter, uttalte Johannessen da.

Publisert: 11.06.20 kl. 17:52

