NFF tar ikke affære mot juks: Snillismen er et svik

Av Leif Welhaven

Bærum ilegger nå seg selv karantene etter å ha blitt avslørt for brudd på smittevernreglene. Foto: Tore Kristiansen

Norges Fotballforbunds unnfallende linje overfor dokumentert juks er en hån overfor Bærums konkurrenter.

Ikke et knyst bør komme på lang tid fra forbundskontorene om «fair play» som en viktig verdi, når man velger ikke å gjøre noe straffemessig overfor en klubb som har tatt seg til rette for å oppnå konkurransefortrinn.

Se for deg at du er sentral i en konkurrerende klubb , som har fulgt frustrerende smittevernregler over tid. Du har sikkert revet deg i håret over rigiditeten, og kanskje attpåtil vært fristet til å bryte reglene. Men nettopp fordi du verdsetter en rettferdig konkurranse, aksepterer du selvsagt at det skal være like forutsetninger.

Du skal jo kunne se rivalene i øynene når det en dag blåses i gang igjen...

Hvilke forventninger har du da til Norges Fotballforbund som ansvarlig arrangør, når det viser seg at en konkurrent helt åpenbart har fusket?

Har du bare behov for at juksemakeren skal få en faderlig påminnelse fra NFF om å følge retningslinjer, og that’s it? Eller har du da grunn til å vente at det kommer en skikkelig reaksjon?

Det er sikkert velment når konkurransedirektør Nils Fisketjønn og elitedirektør Lise Klaveness velger en «veiledning» som virkemiddel, men hva er det egentlig han tror Bærum hadde behov for å veiledes om?

Innbiller de seg at Jan Derek Sørensen ikke fikk med seg forskjellen på centimeter, desimeter og meter da han gikk på skolen, slik at det hele bare var en ørliten uheldighet som kan fikses med en kameratslig konversasjon? Ser ikke NFF-toppene alvoret i hvordan det ble bevisst valgt å blåse i felles rammer ved å bryte kontaktregler?

Synker det ikke inn at et så impotent fotballforbund sender en uheldig signaleffekt til klubbene som har overholdt smittevernreglene?

Og hva gjør Norges Fotballforbund dersom irriterte konkurrenter nå selv begynner med kontakttrening før det er lov, som en direkte følge av at det er mulig å slippe unna med det uten at Ullevaal reagerer med annet enn et brev?

Denne saken handler i all hovedsak om verdien av like rammer, så lenge reglene er som de er. Dermed blir en avsporing å trekke inn demonstrasjon i Oslo eller andre steder der det har vært kontakt. Ingen slike argumenter berettiger selvtekten Jan Derek Sørensen ble så frustrert over at ble avslørt.

Onsdag tok saken en ny vending, da Bærum Sportsklubb selv gjorde det NFF utrolig nok ikke fikset. Synderen sørger for at saken får en konsekvens og at juks i mindre grad skal lønne seg. Nå ilegger klubben seg selv en karantene på fem dager fra tidspunktet da kontakttrening blir tillatt igjen.

Men er det en god løsning at fuskeren blir sin egen dommer? Hva da hvis det skulle vise seg andre i en eller annen grad har gått for langt? Skal norsk fotball styres ved en form for straffemessig buffet, der man velger selv hva som er passende?

NFF mener dette viser at straff eller sanksjoner ikke nødvendigvis er den beste veien å gå, men har så langt ikke underbygget dette med noen god argumentasjon. Og når Bærum først er tatt med buksene nede, er det jo fint at de tar et grep for å rette opp noe. Men det blir litt retorisk lettvint når styrelederen snakker om at de har «driti seg ut» og at «alle skal møte med den samme forutsetningen».

Alvoret i denne saken er jo at Bærum, og det kan ikke ha vært noen uheldig glipp, overlagt forsøkte å tilrane seg selv et konkurransemessig fortrinn. Det fører nå til ganske kraftige reaksjoner rundt omkring i 2. divisjon, og det er simpelthen uforståelig at NFF valgte en snillistisk linje i stedet for å sende et tydelig signal.

Du har bestemmelser om idrettens anseelse som forbundet visstnok mener ville vært for sterkt å anvende. I så tilfelle, hva med «alminnelige disiplinærforføyninger» etter NFFs lov §11-7?

Her er et av alternativene som kan åpne for reaksjoner at man bryter mot «alminnelig god oppførsel» og flere sanksjonsmuligheter er hjemlet her. Mener ikke NFF at den formuleringen er dekkende for det Bærums Sportsklubb er avslørt for?

