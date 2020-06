UNDER PRESS: Eirik Horneland følges med argusøyne av kritikerne etter en målløs serieåpning mot Kristiansund. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kritikken hagler mot Rosenborg: – Må våge å slippe oss løs

TRONDHEIM (VG) Solen skinner over Lerkendal stadion, men kritikken hagler allerede mot Rosenborg og trener Eirik Horneland (45) etter første serierunde.

Det skulle ikke mer til enn 0–0 hjemme mot Kristiansund i sesongåpningen før kritikerne kvesset klørne og ytret bekymring for den trønderske fotballsesongen.

– Det er uproblematisk. I Rosenborg vet du hvor listen ligger. Hvis du ikke klarer å levere, så blir det sånn. Det er helt uproblematisk for meg, sier en Horneland til VG iført sporty solbriller, sittende på en benk like ved treningsfeltet.

– Men det er viktig at ikke guttene lar seg prege av det. Vi må våge å slippe oss løs og komme i gang, legger han til.

Sjefen fremsto i godt humør og bar ikke preg av å ha fordypet seg i reaksjonene fra medier og eksperter etter den målløse gårsdagen. Haugalendingen leser bevisst ikke om seg selv i mediene, men hadde ikke trengt å lete lenge for å finne kritiske røster.

På Eurosport omtalte ekspert Bengt Eriksen prestasjonen for både «statisk», «slurvete», «veldig trist å se på» og «grått».

– Jeg hadde sett veldig mørkt på dette, for det oste 2019 av det Rosenborg presterte. Jeg hadde vært veldig bekymret, ytret han på programmet «Fotballkveld».

Sidemannen Bernt Hulsker slo også alarm:

– Det er rett og slett urovekkende.

På TV 2 sa gamletreneren Kåre Ingebrigtsen at «det bekymrer meg litt at de ikke har skapt mer». I Adresseavisen mener kommentator Birger Løfaldli at det er «vanskelig å se en tydelig plan i Rosenborgs angrepsspill». Han advarer:

– Mangelen på gjenkjennbart spill vil felle Eirik Horneland i løpet av sommeren om det ikke blir klar utvikling de kommende rundene.

Trondsen: – Vi må slutte å tenke så mye

Etter å ha studert 0–0-kampen nærmere bedømmer Horneland lagets prestasjon som solid defensivt, men «fortsatt for statisk i angrepsspillet». Han tror riktignok at det bare er «småting» som skal til for at det løsner.

– Vi må klare å bruke rammene på en god måte. Da blir det bra. Når rammene blir låste, blir det blir litt høye skuldre, men det handler bare om gode opplevelser. Får vi noen scoringer, så tror jeg det løsner, sier han.

SOLFYLT ØKT: Eirik Horneland forlater treningsfeltet etter onsdagens økt i Trondheim-solen. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Anders Trondsen, som ble brukt som venstreback mot Kristiansund, mener han og lagkameratene må bli kvitt en mental sperre og rive seg litt løs fra mønstrene de har innøvd på trening.

– Det mangler litt at vi har troen på oss selv. Det så ut som at vi gikk litt tilbake til fjoråret, med høye skuldre og ingen tro på oss selv. Før coronapausen scoret vi ganske bra med mål, men etter det har vi blitt litt for opphengt i system og det vi har trent på, istedenfor å tenke litt selv til tider.

– Vi må slippe ned skuldrene og tørre å slippe oss løs. Alle i garderoben har vært gode for sine foregående lag, og vært viktige brikker, så det skal ikke være noen tvil om at vi har veldig gode spillere. Vi må slutte å tenke så mye. Med en gang man tenker for mye i fotball, så begynner det å gå litt vest, sier Trondsen.

Kapteinen: – Tidlig å konkludere

Venstrekant Samuel Adegbenro, som etter Hornelands mening fikk for lite hjelp i angrep av den noe uerfarne venstrebacken Trondsen, hevder at alle vet hva Rosenborgs plan egentlig er.

– Men vi spilte ikke sånn som trenerne ønsker at vi skal spille. Det sa Horneland til oss i dag. Det kan skje noen ganger. Da snakker vi sammen om hva vi egentlig burde gjøre. Budskapet er tydelig. Jeg tror vi alle forstår det, sier han.

Kaptein Tore Reginiussen innrømmer at RBK har «terpet mye offensivt i vinter».

– Jeg håpet vi skulle se det mer igjen i spillet vårt i går. Det skjedde ikke. Men det er tidlig å konkludere med noe som helst, for det er første tellende kamp på lang tid. Det er vel ikke første gang i historien at ikke absolutt alt funker, sier Reginiussen, som tror laget kan begynne å slippe seg mer løs etter å ha blitt kvitt startnervene:

– For mange var det nok greit å få unnagjort første kamp, selv om det ikke gikk helt som vi håpet. Jeg er trygg på at vi har tatt noen steg fra i fjor. Det kommer til å komme til syne.

