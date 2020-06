Ordkrig i kjendisligaen før Eliteseriestart – lagnavn får slakt

Fjorårsvinner Bernt Hulsker refser konkurrentene, mens Mads Hansen og debutantene fra serien «Hvite Gutter» er mest opptatt av å diskutere lagnavn.

– Det var deilig i fjor da jeg stakk av med seieren ganske brutalt enkelt, sier Hulsker før en ny sesong av Eliteserien endelig sparkes i gang igjen tirsdag.

Innen tirsdag klokken 17.00 må lagene være registrert og lagret på fantasy.vg.no. Enten man bruker uker på research eller bare trykker på «autovelg», så kan man bli best i vennegjengen eller familien.

Bernt Hulsker velger å benytte seg av retten til å slenge litt meldinger etter fjorårstriumfen.

– Mathisen, var han med? Jesper Mathisen sluttet vel å bytte på laget sitt da han var for langt bak. Det er vel så pinlig som det går an å få det, sier Hulsker om sin tidligere lagkamerat, som foreløpig ikke har svart på kritikken.

Hulsker ble også ganske engasjert i VGs Fantasy-sending:

Slakter lagnavnene

Hulsker kan få hard konkurranse fra Mads Hansen også i år, men den tidligere Mjøndalen-spilleren har slitt med å kare seg helt til topps.

– Jeg leder nok verdenscupen sammenlagt, begynner Hansen, før han retter seg selv og tror at Camilla Herrem topper maratontabellen.

– Jeg har ingen forutsetninger for å gjøre det bedre enn tidligere. Det blir vel en ny andreplass, sier Hansen, som kaller seg selv «den evige toer».

Men det er ikke bare rutinerte travere med i årets spill. Gjengen fra suksesserien «Hvite Gutter» stiller med lag i årets sesong.

– Jeg sitter og ser gjennom lagnavnene til de andre nå. Veldig dårlige lagnavn, mener Jørgen Evensen, som spiller karakteren Mathias Gule Bergseth.

– Bernt Hulsker med «OK rabben», vet ikke hva de betyr. Så har du Einar Tørnquist (lagnavn: IIIIIIIIIIIIIIIIIII), som bare har falt på tastaturet, ser det ut som, fortsetter han.

Mads Hansen lot sin tidligere trener få gjennomgå:

Sørloth deler sine beste tips

Heller ikke Mads Hansen får gode skussmål for «Vandelay Industries».

– Jeg tar referansen, men synes ikke det er så gøy. Mens vi har en fantastisk variant på lagnavnet, nemlig «Gutta venstrebacker», sier Evensen.

– Det finnes faktisk noen av oss som ikke tenker på humor 24/7, og bare lar et lagnavn være nettopp det: Et lagnavn. Jørgen EP er typen som kaller seg «Jesus Quiztus» på pub. Når det er sagt, så liker jeg lagnavnet hans, svarer Hansen.

Også landslagsspiller og Trabzonspor-spiss Alexander Sørloth er med og kjemper om seieren i årets kjendisliga. Han plukker – ikke overraskende – ut Torgeir Børven som en av de heteste valgene, men også Anders Trondsen, som kun er valgt av 1,4 prosent i skrivende stund.

– Han kommer til å få en del assists, spår Sørloth.

Også Piteå-keeper Guro Pettersen, YouTuber Johan Færaas og tidligere sandvolleyball-verdensmester Jan Kvalheim er med. Det er også meldt at flere andre gjør sine siste justeringer før de blir med i ligaen.

Det blir også spennende å se om Camilla Herrem kan levere like godt som tidligere. Hun har vært åpen om at hun har en hjelpende hånd på hjemmebane.

– Steffen skal nå fortsatt ha mye kred for at han hjelper meg. Han kan jo alt, og ser alle kampene. Han har litt mer kontroll enn meg, sa Herrem under hennes første suksess-sesong, i 2017.

Publisert: 16.06.20 kl. 07:19

