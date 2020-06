forrige







fullskjerm neste GI MEG SKJORTA: Ohi Omoijuanfo ber om å få låne skjorten til mediesjef Per Lianes for å ta bilde på Aker Stadion.

Ohi fyrer løs mot Rosenborg-handel: – Viser mistillit

MOLDE (VG) Solen steker så varmt at Ohi Omoijuanfo (26) lar seg intervjue i bar overkropp. Plutselig skrus temperaturen opp enda noen hakk.

Nå nettopp

Molde-spissen holder nemlig ikke tilbake når han får spørsmål om Rosenborgs signering av Torgeir Børven, som ble offentliggjort onsdag.

– Det er overraskende ettersom de hentet en spiss så sent som i vinter. Dino Islamovic. Børven skal jo mest sannsynlig starte når han kommer, så det viser mistillit mot han de har fra før. Jeg hadde ikke vært fornøyd hvis jeg var ham, smeller det fra Ohi, som etter alt å dømme gjør comeback i lørdagens kamp etter et langt skademareritt.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Med spisskollega og -konkurrent Leke James ute med suspensjon mot Rosenborg kan det bli Ohis ansvar å senke erkerivalen lørdag kveld. Dagen før storkampen på Aker Stadion tar han også ansvar for å fyre opp stemningen.

– Hvis Molde hadde hentet en spiss som åpenbart skal starte, så mener jeg det ville vist mistillit mot meg. Børven er en klassespiss som garantert vil score mange mål for dem, men gi Islamovic et par sjanser før dere driver og henter ny spiss!

Rosenborg jobber for øyeblikket med å komme til enighet med Odd slik at de kan hente Børven før overgangsvinduet stenger 30. juni. Hvis ikke blir han spilleklar først i september.

les også Sent sommervindu kan gi Børven-trøbbel for Rosenborg

– Han er en bra spiss, og så henter dere en som går rett inn i startelleveren. Børven drar ikke til Rosenborg for å sitte på benken. Det er det han andre som kommer til å gjøre, med mindre de bytter til 4–4–2 igjen, men jeg tviler på det. Det viser mistillit – det er det ikke tvil om. Man skal ha konkurranse, men når du henter en sånn klassespiss, så er det jo fordi han skal starte kampene, sier Ohi, som også påpeker at overgangen påvirker RBK-talentet Erik Botheim:

– Det ser jo ikke ut så veldig bra ut for ham heller. Han er et ungt talent som jeg trodde Rosenborg skulle satse på. Det er synd for ham.

Etter å ha blitt konfrontert med Molde-spissens uttalelser svarer RBKs sportssjef Mikael Dorsin kort:

− Det handler ikke om mistillit. Vi vil ha en sterk tropp. Vi skal spille mange kamper og trenger mange spillere.

For trøndernes mål er klart og tydelig; det handler om å vippe Molde ned fra tronen igjen. Og til tross for at de havnet 16 poeng bak Erling Moes menn forrige sesong, og at de åpnet sesongen med et heftig debattert 0–0-resultat mot Kristiansund, er RBK-erne offensive før lørdagens derby.

– Vi får bare ta med oss det positive og lære av det som ikke var så bra, så får vi knuse Molde på lørdag. Får vi angrepsspillet til å flyte slik vi har gjort tidligere, så blir det bra. Da kommer vi til å knuse Molde, det er jeg sikker på, sier indreløper Kristoffer Zachariassen.

– Har du blitt opplært i Molde-hat allerede?

– Ja, selvfølgelig. Det er som Eirik Horneland har sagt til oss: De har fått låne pokalen, men den skal vi ha tilbake i år, sier vinterkjøpet fra Sarpsborg 08.

Den siste meldingen får Moldes midtbanespiller Etzaz Hussain til å flire. Så sender han et stikk i retning RBK-treneren:

– Vi får se i år, da. Det er mange på det RBK-laget som har vunnet før, men Horneland må jo vinne selv først også.

– Jeg regner med at de er klar over at hvis vi vinner, er de fem poeng bak. Det er ikke et godt utgangspunkt for dem å vite det. Jeg tror det ligger i underbevisstheten deres. Det er positivt for oss, vi kan være offensive i hodet, tillegger Hussain.

– Hvordan har det vært å følge med på at Rosenborg har slitt det siste året?

– Jeg bryr meg ikke i det hele tatt. Jeg bryr meg om tabellen, og den så bra ut i fjor.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay.

Publisert: 19.06.20 kl. 15:12

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 1 1 0 0 4 – 1 3 3 2 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 3 Brann 1 1 0 0 2 – 1 1 3 3 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 5 Vålerenga 1 1 0 0 1 – 0 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser