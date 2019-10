LIKE ERFARINGER: Både Adnan Januzaj (t.v.) og Martin Ødegaard har opplevd å bli hypet opp som stortalenter i to av verdens største klubber, Manchester United og Real Madrid. Nå spiller de sammen i Real Sociedad. Foto: PA / Getty Images

Uniteds tidligere supertalent tror Ødegaard kan bli en av verdens beste

SEVILLA (VG) Adnan Januzaj (24) vet det meste om hvilket press som følger med det å være et supertalent i en av verdens største klubber. Nå tror han at Martin Ødegaard (20) har det som skal til for å lykkes der han selv feilet.

Nå nettopp







– Det hender folk spør meg om fortiden min, hvordan jeg taklet det, for jeg startet veldig tidlig. Jeg var 16 eller 17 og var allerede på den største scenen. Det er ikke lett for en ung spiller som Martin. Han må fortsette å forbedre seg, for han har mange år foran seg. Jeg tror han blir en av verdens beste spillere hvis han fortsetter på denne måten, sier Januzaj til VG etter søndagens kamp mot Sevilla.

les også Ødegaard hylles av tidligere Real Madrid-trener: – En stor spiller

Den belgiske landslagsspilleren hadde akkurat fylt 16 år da Manchester United signerte ham fra Anderlecht – akkurat samme alder som Ødegaard da han ble Real Madrid-spiller.

Sir Alex Ferguson tok ham etter hvert opp i A-stallen, han debuterte for førstelaget som 18-åring under David Moyes, arvet deretter Ryan Giggs’ draktnummer 11, men til tross for enorm oppmerksomhet i mediene og et udiskutabelt talent lot det virkelige gjennombruddet vente på seg.

I 2015 ble han lånt ut til Borussia Dortmund, uten hell, og i 2016/17-sesongen spilte han på utlån i Sunderland, gjenforent med Moyes, men nok en gang uten å overbevise nok til å slå seg inn i United-troppen for godt. Dermed ble han til slutt solgt til Real Sociedad på sommeren i 2017.

les også Zidane-biograf: – Han var redd Ødegaard ville bli ødelagt

– Jeg var veldig ung. Når det er så mye oppmerksomhet fra mediene, er det noen ganger vanskelig å håndtere. Noen ganger blir det sånn, forteller Januzaj om United-tiden.

Nå sliter han med å etablere seg i startoppstillingen til Real Sociedad, der han tidvis har vært utelatt fra kamptroppen denne sesongen. Forrige søndag viste han glimt av sin storhet da han serverte lagkamerat Mikel Oyarzabal med en fantastisk assist i 3–2-tapet mot Sevilla, men det er en fire år yngre ballkunstner som har tatt over rollen som vidunderbarnet alle snakker om.

Med to mål og to assists på syv kamper har Ødegaard tatt La Liga med storm. Fredag ble han attpåtil kåret til månedens spiller i ligaen i konkurranse med Real Madrids stjernespiss Karim Benzema og Villarreals Gerard Moreno. Søndag møter Real Sociedad i Getafe til seriekamp.

Til tross for at oppmerksomheten fra mediene er enorm, ser Januzaj egenskaper hos nordmannen som gir ham tro på at han kan takle det.

– Det er ikke noe problem for Martin. Han er en ydmyk gutt med bena på bakken. Han jobber veldig hardt, er en snill fyr og snakker aldri om hvor god han er. Han jobber alltid hardt og imponerer oss hele tiden. Det er det han må fortsette å gjøre.

– Han er en talentfull spiller med mange kvaliteter. Han ligner litt på meg med god teknikk og dribleferdigheter. Hver gang du er i fare, kan du spille ballen til ham. Vi har en god relasjon på banen, fortsetter Januzaj.

les også Real Sociedad-sjefen advarer Ødegaard: – Har ikke oppnådd noe

Han har ingenting imot å ta på seg en rolle som mentor for Ødegaard, etter å ha opplevd mye av det samme.

– Han er fortsatt veldig ung. Jeg er fire år eldre enn ham, så jeg har noen råd til ham. Jeg har mye mer erfaring enn ham, så hvis han stiller meg spørsmål, vil jeg alltid være der for å hjelpe ham, sier belgieren, som kjenner seg igjen i Ødegaards situasjon:

– Alle vil alltid legge enda mer press på spillere som Martin og meg fordi de vet hvilke kvaliteter vi har. Vi kan forandre en kamp på egen hånd. Det legger enda mer press på oss enn andre spillere, så det gjør det enda vanskeligere, men vi er spillere med god mentalitet, og vi er aldri redde for å spille fotball, for det er det vi liker best.

– Hva har imponert deg mest hos Martin?

– Han har mange kvaliteter, men han er en veldig fin fyr med bena i bakken, det er det som har imponert meg mest. Og så kan du ikke si at han ikke har noen kvaliteter på banen. Han har alt som skal til for å bli en av verdens beste spillere, sier Januzaj.

Spekulasjonene stormer allerede om en retur til Real Madrid tidligere enn antatt: Aviser som Marca og Mundo Deportivo har nylig hevdet at det er sannsynlig at storklubben vil hente tilbake Ødegaard allerede til sommeren, til tross for at det er en muntlig enighet om at han skal bli i San Sebastián-klubben frem til sommeren 2021.

– Det er ikke lett å dra tilbake til en stor klubb. Det blir veldig mye vanskeligere. Man må tilpasse seg, og det er ikke lett, advarer Januzaj.

– Men det kommer an på hvordan utviklingen hans går. Hvis man ser at han er klar for å spille for Madrid, så vet klubben det, og da henter de ham nok tilbake.

Publisert: 06.10.19 kl. 13:36







Mer om