Eurosport-ekspert: – Alt tilsier at Sarpsborg rykker ned

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson tror Sarpsborg klarer seg – selv om «alt tilsier at de rykker ned».

Jonsson sier at han tror Sarpsborg unngår nedrykk, men at han sliter med å finne argumenter for det.

– I utgangspunktet tilsier alt at Sarpsborg rykker ned. De har bare to seirer på 20 kamper. Hva skulle tilsi at de får tre-fire seirer på de ti siste? Ingenting tilsier det. De får skjelven mot slutten av kampene, de klarer ikke å holde på ledelser ...

Jonsson mener at Sarpsborg «har alle sykdomstegn».

– Men det gjelder også de tre andre lagene der nede. Derfor tror jeg Ranheim og Strømsgodset rykker ned og at Mjøndalen kommer på kvalikplassen. Men jeg er på dypt vann, for det er vanskelig å argumentere for at Sarpsborg blir best av disse fire.

– Prøv!

– Jeg synes de har større kapasitet enn de tre andre. De har det beste kampprogrammet og har egentlig ikke blitt spilt ut av noe lag. Det bor en kapasitet i dem. Og de har erfarne spillere som kan løfte dem de siste kampene.

Alle kamper er viktige for Sarpsborg i høst. Den første kommer mot Vålerenga mandag kveld.

– Sarpsborg må vinne over Vålerenga. Og de må ikke tape, helst vinne, i de viktige bortekampene mot Ranheim og Mjøndalen.

– Jeg tror faktisk de slår Vålerenga. De har alltid hatt jækla tak på dem.

Sarpsborg ligger i øyeblikket helt sist i Eliteserien. Det er tre poeng opp til Strømsgodset og Ranheim på de nærmeste plassene.

– Tror du Sarpsborg tåler å rykke ned til nivå to?

– Jeg tror klubben tåler å rykke ned. Det er ikke en klubb som brekker ryggen om det skulle bli nedrykk.

– Men sportslig?

– Jeg er litt urolig for det sportslige om det skulle bli nedrykk. De mister sikkert Kristoffer Zachariassen. Da er det et OBOS-lag, ikke noe opprykkslag. Det vil ikke være noe automatikk i at de går rett opp. Det er mange spillere på vei ned i karrieren. De er ikke nødvendigvis gode for å spille Sarpsborg tilbake til Eliteserien.

VGs tips: Uavgjort

Ti strake seriekamper uten en seier og sisteplass – nå begynner det for alvor å haste for Sarpsborg 08. De har hentet inn mange nye spillere. Men de trenger kanskje litt tid på å spilles inn.

Her er Jonathan Lindseth (mb) tilbake. Men Joachim Thomassen (f), Ole Jørgen Halvorsen (mb) og Kyle Lafferty (a) mangler.

Vålerenga var ikke så verst hjemme mot Rosenborg senest, men måtte nøye seg med 1–1. 0–3–3-flyt på seks seneste kamper gir at laget holder til på 8. plass. Det kan ikke Oslo-klubben være bekjent av – vi tror ambisjonene er større enn som så der i gården.

Adam Larsen Kwarasey (k), Jonatan Tollås Nation (f) og Herolind Shala (mb) er ute. Efraín Juárez (f) er friskmeldt.

I sum står det mye på spill for begge lag. Her vinner det laget som vil det mest. Vi foreslår uavgjort til 3,65 i odds. Spillestopp er kl. 18.55. Kampen ser du på MAX.

Publisert: 16.09.19 kl. 13:48

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 15 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 16 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

