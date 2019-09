Akintola fikk tre kamper for albuen mot VIFs Adekugbe

Den stygge albuen fra Rosenborg David Akintola mot Vålerenga har gitt tre kampers karantene.

Det er klart etter at saken er behandlet av disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund.

– Karantenen skyldes hans opptreden i Eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg 1. september, der videobilder fra oppgjøret viser at Akintola bruker albuen sin mot Vålerenga-spiller Sam Adekugbe. Albuen traff hodet til Adekugbe med stor fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensiale, heter det i dommen.

Ingen i dommerteamet fikk med seg hendelsen, men disiplinærutvalget kan etter påtale fra påtalenemnda «sanksjonere spillere som i tilknytning til kamp begår overtredelser som normalt ville gitt utvisning», heter det.

Tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø sa til VG sist uke at han trodde forseelsen ville gi fire kampers utestengelse.

– Jeg tror han får fire kampers utestengelse. Det var en tilsvarende situasjon på Brann stadion for en uke siden, og jeg har vanskelig for å se at dette blir verken mer eller mindre. De sitter litt «sjakk matt», for de kan ikke plutselig gi 7–8 kamper i denne situasjonen. Det ville vært veldig rart, sa Øvrebø.

Situasjonen han siktet til på Brann stadion, var da Branns Daouda Bamba ble utestengt i fire kamper etter en albue mot Tromsøs Simen Wangberg.

NFF-utvalget har selv tatt opp sammenligningen Akintola-Bamba:

– Disiplinærutvalget mener at foreliggende sak er noe mildere enn Bamba-saken. Det vises til at kraften i slaget er noe mindre og at graden av forsettlighet anses høyere i Bamba-saken, står det i dommen.

Rosenborg har tatt avstand fra oppførselen til spilleren sin:

– Vi har sett situasjonen om igjen og ser at David mister emosjonell kontroll, og reagerer på en måte som ikke er i tråd med ønsket adferd i Rosenborg, sa Eirik Horneland til RBK.no.

– I Rosenborg må vi evne å ha stor modenhet i tette og intense oppgjør, slik at vi holder oss innenfor regelverket og representerer klubben på en ordentlig måte. Vi setter fair play høyt, og ønsker ikke å bli assosiert med situasjoner som den i går, fremholdt RBK-treneren.

