KLAR FOR SARP: Mikael Dyrestam (til venstre) for Kalmar mot Djurgårdens Kevin Walker for to år siden. Nå er forsvarsspilleren klar for Sarpsborg. Foto: Patric Söderström/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sarpsborg på spillerjakt igjen: Blir ingen cowboytilstander

Svenske Mikael Dyrestam er klar for Sarpsborg. Østfoldklubben jakter en spiller til, men lover at det ikke blir en lignende bonanza på spillermarkedet som for ett år siden.

Nå nettopp

– Det var litt – ikke cowboytilstander – men vi «gunnet» på i fjor sommer. Det kommer vi uansett ikke til å gjøre i år, lover sportssjef Thomas Berntsen.

For snart ett år siden hentet sarpingene den tidligere nordiske landslagsspissen, Kyle Lafferty (nå i Sunderland) – for å redde kontrakten i eliteserien. I alt hentet Berntsen 21 spillere fra august 2018 til august 2019. Til slutt berget Sarpsborg seg på målforskjellen etter en vanskelig sesong.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Lafferty var et godt bekjentskap. Men det blir en annen tankegang nå. Klubben er i en annen økonomisk setting. Det kommer til å komme en spiller til, sier Berntsen.

les også Null mål mellom uavgjortspesialistene: – For pinglete

Han lyktes ikke med å forlenge utleieavtalen med Anton Salétros. Svensken skal erstattes på midtbanen. Berntsen lister opp hvorfor stallen nå er for tynn:

Salétros vender tilbake til Rostov, Steffen Lie Skålevik har gått til Start, Wilmer Azofeifa hjem til Costa Rica, kontrakten til Mate Males er terminert, Jørgen Horn er langtidsskadet, Gaute Vetti er snart tilbake, men midtbanespilleren er fortsatt ikke tilgjengelig for trener Mikael Stahre.

Svensken kjenner Mikael Dyrestam godt fra IFK Göteborg. De vant den svenske cupen sammen i 2012/13.

– Han vet hvor han kan bruke ham. Det gjør transformasjonen inn i gruppen enklere, mener Thomas Berntsen. Han ser Dyrestam som en erstatter for Horn.

Svensken spilte to sesonger for Aalesund i 2014 og 2015. De to siste sesongene har han vært i Xanthi, men har ikke vært på banen for grekerne siden 26. oktober i fjor. Dyrestam er født i Växsjö og har spilt en landskamp for Sverige, men siden 2019 har han representert Guinea internasjonalt.

– Han fikk ikke lønnen sin det siste halvåret og ble satt i fryseboksen, men han har trent med dem frem til slutten av juni. Han er ikke helt der han skal være, men er ikke milevis unna formen, mener Thomas Berntsen.

Svensken er neppe med i Sarpsborgs tropp før midt i august.

les også Sarpsborg har snudd fra grusom tapsrekke til 10 av 12 poeng: – Stolt

– Vi henter ikke spillere for at de skal gå rett på laget. Vår 11'er er bra. I forhold til kostnadsbildet spiller det også inn at kronekursen er så lav. Det påvirker lønnsnivået vårt. Det er vrient. Men det er ikke sånn at vi er desperate.

Thomas Berntsen kaller markedet «ekstremt vanskelig».

– Vi kan bare hente folk som er ute av kontrakt og er dessuten veldig opptatt av å være solidariske med spillere som har vært permittert, de som har gått ned lønn og klubbens lønnsstruktur. Vi kunne kanskje fått penger til å hente enda dyrere spillere, men det gjør vi ikke i respekt for de spillerne vi har.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 02.08.20 kl. 05:12

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 12 9 1 2 34 – 13 21 28 3 Vålerenga 12 6 4 2 16 – 15 1 22 4 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 16 – 8 8 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Sarpsborg 08 Eliteserien

Fra andre aviser