Tre magiske minutter ga Kristiansund-seier

(Kristiansund – Sandefjord 3–1) Først utlignet innbytter Bendik Bye med en god, gammeldags «tupp», før Olaus Skarsem vartet opp med et drømmetreff. I løpet av tre magiske minutter snudde Kristiansund til seier mot Sandefjord.

Sivert Gussiås ga Sandefjord en drømmestart på åpningen med scoring etter fem minutter, og den ledelsen hadde de helt til kampuret viste 71.48 spilte minutter.

Og innen kampuret viste 74.08 var ledelsen borte.

– Vi produserer masse i dag, og det er ekstra godt å sitte igjen med tre poeng til slutt, sier Christian Mikkelsen til Eurosport etter kampen.

Drømmetreff

Christian Mikkelsen traff godt med byttene hjemme mot Sandefjord.

Bendik Bye og Liridon Kalludra kom inn fra benken, og de to kombinerte fint da Kristiansund utlignet. Etter et veggspill tuppet Bye ballen i mål med et vaskeekte tåskudd. Knappe tre minutter senere ga Kalludra igjen fra seg ballen. Denne gangen til Olaus Skarsem.

Han så opp, la ballen til rette, og bøyde den over Jacob Storevik og bort i det lengste hjørnet.

– Se der ja. Du ser jo at det er ledig i krysset, så jeg tenkte bare å legge den oppi der. Det fungerte greit. Det betyr veldig mye. Det var på tide, sier Skarsem om sin egen fulltreffer.

De slet lenge med å få den forløsende scoringen, men da KBK først fikk den, løsnet det skikkelig.

– Vi har ikke vår beste dag i dag. Vi er dårlige defensivt. Da blir det ikke poeng, sa Sander Moen Foss, som opererte på Sandefjords venstreback onsdag kveld.

Pellegrino-scoring, eller?

Vondt ble til verre da Amahl Pellegrino la på til 3–1 syv minutter før full tid. Om han faktisk får scoring, som vil være hans niende denne sesongen, er usikkert. Skuddet hans gikk via Martin Kreuzriegler og i mål.

Dersom Pellegrino tildeles scoringen har han like mange som Bodø/Glimts frittscorende spiss Kasper Junker, som skal i aksjon torsdag når serielederen møter Stabæk i Bærum.

Med onsdagens seier klatrer Christian Mikkelsens menn opp til 6. plass med 15 poeng. Sandefjord står på sin side på stedet hvil på 13. plass, to poeng foran Mjøndalen og fire foran Start og Aalesund nederst på tabellen.

For Sandefjords del venter en tøff test i Molde i neste runde. Og Martí Cifuentes er klar på at Sandefjord må heve seg til neste kamp:

– Spiller vi som i dag vinner vi ikke mange kamper, sier en skuffet Sandefjord-trener til Eurosport etter kampen.

