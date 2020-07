BLIR SNYTT? Robert Lewandowski har vært brennhet i 2019/20-sesongen, men får ikke den ultimate utmerkelsen av den grunn. Foto: POOL / X80003

Ut mot Gullballen-avlysningen: – Helt håpløst

Robert Lewandowski kunne i 2020 blitt den første polske Gullballen-vinneren gjennom tidene. Jan Åge Fjørtoft mener det er «helt håpløst» at superspissen ikke engang får muligheten. – Dette var hans år, sier Fjørtoft.

– Den avlysningen er så latterlig. Jeg kjenner jeg nesten blir provosert, sier tidligere landslagsspiller og Viasat-profil Jan Åge Fjørtoft til VG.

– Det er den mest tullete avgjørelsen i det 21. århundret. Man avlyser ikke Oscar-utdelingen eller Nobelprisen. Det er helt utrolig, sier den polske keeperhelten Jan Tomaszewski til Bild.

Mandag kom nyheten om at France Football avlyser Ballon d’Or-kåringen i 2020 på grunn av det de kaller manglende vurderingsgrunnlag. Verdens beste fotballspiller, på hverken herre- eller kvinnesiden, skal kåres.

Derfor ble Ballon d’Or 2020 avlyst France Football har listet opp følgende omstendigheter som førte til avgjørelsen om å avlyse: Flere måneders spill gikk tapt på grunn av coronaviruset.

Sluttspillet i Champions League går over én kamp og for tomme tribuner.

Forskjellene i konkurransegrunnlag i de ulike ligaene. Dette utgjør altså oppsummeringen «manglende vurderingsgrunnlag». Vis mer

– Helt håpløst, mener Fjørtoft.

REAGERER: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Frode Hansen

– van Bastens arvtager

– Det er bare tull, men dessverre tror jeg det viser hva de tror Gullballen-kåringen er til for. At mennene skal få ta på seg smoking og damene skal få ta på seg ballkjole og dra på et show. Men det handler jo ikke om det. Det handler om å kåre verdens beste mannlige og kvinnelige fotballspiller.

– Jeg skjønner godt at Lewandowski, polakkene, Bayern München og Bundesliga er skuffet. Dette var hans år, sier Fjørtoft, som følger tysk fotball tett.

Lewandowski har blitt trukket frem som den store favoritten til å vinne årets Ballon d’Or. Det har en Bundesliga-tittel, cuptriumf og 51 scoringer på 43 kamper bidratt til.

Og det skal fortsatt spilles mye fotball i 2020. Bayern München er blant favorittene til å vinne Champions League i august, en turnering Lewandowski – i skrivende stund – er toppscorer i.

– Og han gjør det år etter år etter år. Han scorer over 30 mål hvert år, og har over 50 nå. Det er en helt håpløs avgjørelse. Altså, jeg vokste opp med Marco van Basten, og dette er, for meg, det største komplimenten jeg kan gi: Han er van Bastens arvtager.

Marci van Basten vant Gullballen tre ganger.

– Kommersielle hensyn

Fjørtoft kjøper ikke forklaringen om «manglende vurderingsgrunnlag». Fjørtoft tror det handler om det kommersielle.

– Ser man tilbake på tidligere kåringer er det av og til vanskelig å skjønne kriteriene. Det virker som det er mange kommersielle hensyn, og at spillere blir utelatt fordi de ikke har «store nok navn». Det ser ut til å handle om å være en god fotballspiller i de kommersielt viktige landene. Vi skal ikke late som at denne kåringen er nøytral, sier Fjørtoft.

Han påpeker at selv om Lewandowski er en superstjerne på banen, og enormt populær i Polen, er han ikke så profilert som en del andre spillere.

Bundesliga har på ikke hatt en Ballon d’Or-vinner siden 1996, da Matthias Sammer vant. Før det vant Karl-Heinz Rummenigge i 1981.

Franck Ribery og Manuel Neuer har begge vært nære, men akkurat som i deres tilfelle, tror Fjørtoft Lewandowski er offer for å være i samme æra som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, som har vunnet prisen henholdsvis fem og seks ganger.

MESTVINNENDE: Lionel Messi, som her poserer med sine seks Ballon d’Or-priser, er den mestvinnende Gullballen-vinneren gjennom tidene. Foto: YOAN VALAT / EPA

Polen har aldri hatt en Ballon d’Or-vinner. Nærmest kom Zbigniew Boniek, som kom på 3.-plassen i 1982.

– Det er dumt for hans karriere. Han er i ferd med å bli, om han ikke allerede er, Polens beste spiller noensinne, sier Fjørtoft.

Publisert: 23.07.20 kl. 10:16

